Jean-Michel Jarre veut vous immerger dans sa musique Jean-Michel Jarre revient en force avec "Oxymore". Vingt-deuxième album moderne, subtil, conçu autour d'un son totalement immersif. Le point d'orgue d'une carrière guidée par la volonté permanente d'innover. Valentin Dauchot

©François Rousseau

Il y a des patronymes plus envahissants que d’autres. Quand on s’appelle "Jarre", par exemple, on est plus ou moins condamné à agir en pionnier. Début des années 1930, André - ingénieur en chef de Radio Lyon - bricole ce qui est souvent présenté comme la "première table de mixage" de la radio française. Trente ans plus tard, son fils Maurice devient...