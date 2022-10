Accueil Culture Musique & Festivals Un brillant Murgia au rendez-vous de la comédie rossinienne Création à Liège d’"Il Turco in Italia", avec une éblouissante Elena Galitskaya. Nicolas Blanmont Bruno De Simone et Elela Galitskaya dans "Il Turco in Italia" à l'Opéra royal de Wallonie.

Créé en 1814, Il Turco in Italia n'avait jamais été donné à Liège : c'est pourtant un Rossini du meilleur cru pour la verve de sa partition, la drôlerie des situations ou le brillant et la fluidité de ses airs et ensembles. Certes, le livret de Felice Romani frise plus d'une fois le politiquement incorrect, que ce soit dans l'évocation des pratiques de répudiation des épouses...