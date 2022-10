Au “chœur” de l’Italie, “Nabucco” résonne

Le Teatro Massimo de Palerme est dédié à la mémoire de Giuseppe Verdi. C'est – d'une source l'autre – l'un des plus grands opéras d'Italie, sinon le plus grand. Bordé de palmiers, au coeur d'un réseau de rues où poulpes hagards, têtes d'espadon, oranges amères et magnets de sainte Rosalie cohabitent, il est le point de rencontre des notables de la ville. Le public réputé froid monte les nombreuses marches qui les mènent à l'entrée. C'est là que Francis Ford Coppola situe la fin de sa trilogie du Parrain, c'est sur ces marches qu'est abattue la fille de Michael Corleone, après une représentation. Ce soir, prévient le service de presse, on y donne la répétition générale de la seconde distribution de Nabucco. Pas très excitant ? La salle est pleine à craquer. Lors de sa création en 1842, Nabucco devint – grâce, notamment, à son chœur des esclaves – l'un des symboles du Risorgimento (l'élan d'unité qui traversa le pays sous le panache de Garibaldi). Ce fut aussi le premier succès de la carrière de Verdi, transformé corps et biens en figure d'unité nationale, son nom formant – pur hasard – les initiales de Vittorio Emanuele Re d'Italia, appelé à régner.

Interroger l’Italie

Nabucco met en scène l’oppression des Hébreux et la destruction du temple de Salomon par le terrible roi néo-babylonien Nabuchodonosor II, lequel devra céder le pouvoir à une sorte de super femme-générale. Pourquoi cet opéra parla-t-il à ce point aux Italiens en révolte ? On dit que l’unité du peuple hébreu, sur scène, galvanisa les hommes de Garibaldi. L’oppression d’un peuple par un tyran sanguinaire peut, incidemment, rappeler d’autres blessures de l’histoire. Le dégagisme vécu par certains dinosaures de la politique et leur remplacement par une femme-soldat mériterait le panonceau qu’on trouve à la fin de certains films “Tout rapport entre les personnages décrits et la réalité ne pourrait être que fortuit”.

Monter Nabucco, pour n’importe quel théâtre d’Italie, c’est s’interroger très profondément sur son histoire. Geste mémoriel d’autant plus topique que vient d’être mis en place le premier gouvernement “post-fasciste” de l’histoire de la jeune République. Sa Présidente du Conseil, Giorgia Meloni nomme, pour rassurer les marchés, une mosaïque de politiciens venus de tous les partis en un kaleidoscope d’idéologies. Sur la photo de coalition, Madame Meloni apparaît entre deux hommes qui, en leur temps, ont aussi incarné une certaine idée de la droite dure : Silvio Berlusconi (Forza Italia) et Matteo Salvini (Ligue), l’un et l’autre réduits à faire figure d’utilité, le chef de file de La Ligue ayant été honoré d’un humiliant ministère des Infrastructures et de la Mobilité durable. Monsieur Berlusconi retourne au Sénat. On pense à Nabucco qui, privé de son glaive royal, est condamné à errer seul dans les jardins suspendus de Babylone.

La confrontation

Nous sommes en 2011. Riccardo Muti, l’emblématique chef de La Scala de Milan vient de démissionner avec fracas. Mieux : il est l’objet de la transaction la plus spectaculaire du mercato lyrique et s’installe à l’opéra de Rome. Nabucco passe en direct sur la Rai pour l’ouverture de la saison. Événement que n’a pas pu rater le Président du conseil de l’époque, un certain Silvio Berlusconi. Pourtant, il se murmure que sa connaissance de l’art lyrique se limite aux passages de Katia Ricciarelli – ancienne diva déchue – dans des émissions de télé-réalité.

Partout en Italie, les coupes sombres dans les budgets de la culture menacent l'existence des maisons d'opéra. Vient le chœur des esclaves, la salle s'emballe et demande un bis. Le Maestro Muti se retourne et rappelle, en s'adressant au public, que l'œuvre est un second hymne national et que la culture italienne, dont Nabucco est l'un des piliers, est en danger. Monsieur Berlusconi, directement visé, est humilié alors que reprend le chœur : "Va pensiero".

Que dit Nabucco de l’Italie de 2022 ? À Palerme, ville traumatisée par l’empreinte de la Mafia, sont exposées à l’aéroport des photos des juges tombés il y a trente ans sous les explosifs du crime organisé. Le cinéaste Marco Bellocchio dans sa grande fresque anti-mafia (Il traditore, 2019) fait exploser la voiture du juge Falcone sur les premières mesures de Nabucco. Comme s’il fallait que tout en Italie passe par le tamis de cet opéra.

Même au Teatro Massimo, en cette soirée morose, une concentration terrible plane sur le quatrième acte. Les esclaves entonnent“Va pensiero”. Soudain, on range les téléphones, on ne chuchote plus à l’oreille de son voisin. On entend, par contre, quelques voix qui chantent. Une première, timidement. Puis une seconde et encore une autre. Trois minutes d’extase, qui rappellent que Visconti situe le début de Senso à l’opéra et qu’il y est question de révolte, d’unité et d’amour. En bissant Nabucco, jadis, Riccardo Muti avait appelé au Risorgimento de la culture. Madame Meloni, elle, nomme Gennaro Sangiuliano ministre de la Culture. Son dernier livre s’intitule Xi Jiping, le Nouveau Mao. Dans l’histoire des pouvoirs également, rien ne se perd, rien ne se crée : tout se transforme.