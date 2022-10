Diego Cortez Salas, la "voix" de Bruxelles

Pas facile d’attraper Diego Cortez Salas. Mi-octobre, le DJ et producteur de musique électronique bruxellois rentre tout juste d’une tournée des clubs en Colombie et au Mexique, avant d’attaquer l’Espagne, puis le Luxembourg et le sud de la France. Le mieux est encore de tenter une approche dans le Fuse bruxellois (club de techno mythique de la capitale) où l’artiste se produit en résidence une fois par mois, ou de lui passer un petit coup de fil sur le temps de midi.

"Jouer en Amérique latine a toujours été un rêve", nous explique-t-il au téléphone sur un ton jovial. "D'abord, parce que j'ai des origines péruviennes, cela me permet de m'en rapprocher un peu. Ensuite, parce que ces deux scènes sont en pleine explosion et que ma musique y tourne assez bien".

De son propre aveu, difficile de définir ses compositions avec précision. Nos lecteurs se contenteront sans doute du terme "musique électronique", d'autres penseront à la "techno". L'intéressé parle "d'Italo house avec un peu de techno et de trance". Le mieux est sans doute d'aller directement l'écouter sur Spotify.

À 34 ans, DC Salas sortira un vingtième EP, le 18 novembre prochain. De quoi en faire une valeur sûre de la scène bruxelloise et l'un de ses porte-drapeaux à l'étranger, plus de quinze ans après ses débuts sur les ondes. "J'ai toujours pris le parti de miser sur un développement progressif", reconnaît-il. "À dix ans, j'animais de fausses émissions de radio dans ma chambre. À quatorze ans, j'ai rejoint une petite radio locale associative bruxelloise (Radio Air Libre) à la régie, avant d'avoir ma propre émission consacrée à la musique électronique, deux ans plus tard".

©Victor Pattyn

Là, l'ado invite et rencontre tout le secteur bruxellois, se crée une petite liste de contacts, et commence à produire ses propres sons. "La plupart du temps, je pars d'une émotion, l'envie d'exprimer quelque chose que je ne sais pas forcément verbaliser. Je démarre avec un beat, une ligne de basse, et les choses se construisent". Voces***l'album de quatre titres qui sortira mi novembre incarne parfaitement cet état d'esprit.

La plage d'entrée repose sur une basse puissante et une rythmique de fond survoltée, soutenant en force des synthétiseurs mélodieux et un rien plus légers. "Les titres ont tous été produits sur la fin du confinement", précise DC Salas. "Ils partent de la même énergie : la réouverture, le renouveau, le retour dans les clubs."

L'agenda du bonhomme est assez simple à détailler : voyage le vendredi, performances le WE, trois nuits en une le lundi, et travail en freelance dans une agence de communication jusqu'au jeudi. "Parfois, je me demande pourquoi je m'inflige ça, en me réveillant le mardi matin (rires). Mais mon rêve est en train de se réaliser".

DC Salas Musique électronique Où Bruxelles, Fuse, 20€ Quand Vendredi 4 novembre ; www.fuse.be

"Voces", sortie le 18 novembre