Queens of the Stone Age se produira à Rock Werchter 2023

Le groupe Queens of the Stone Age se produira sur la scène de Rock Werchter le 2 juillet 2023, ont annoncé mercredi les organisateurs du festival.

Il s'agit du 4e nom confirmé, après Stromae, Muse et Artic Monkeys. Le groupe, fondé en 1996, s'est d'abord produit avec des membres de plusieurs autres formations dont Dinosaur Jr., Monster Magnet et Soundgarden. Le leader des Queens of the Stone Age, Josh Homme, s'est lui-même produit au sein du groupe Kyuss.

C'est le titre "Songs for the Deaf" qui a révélé le groupe au grand public en 2002.

Depuis 2001, Queens of the Stone Age s'est produit sept fois à Werchter. Leur dernière prestation en date sur la scène du festival remonte à 2018.

Les tickets seront mis en vente dès samedi 10H00 sur le site de l'événement.

D'autres noms devraient venir compléter l'affiche très prochainement.