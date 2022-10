Ferdi, le saxophoniste français qui dépoussière la musique instrumentale

Le première fois que nous voyons Ferdi, c'est sur la scène de la Rotonde du Botanique à Bruxelles, où le saxophoniste accompagnait le rappeur Ichon pour quelques titres. Le musicien impressionne déjà par son aisance. En mars 2022, on le retrouve sur la scène du Witloof Bar, toujours au Botanique, où il accompagne le trompettiste Béesau. Cette fois, on découvre toute la prestance du jeune homme de 26 ans. Et puis la dernière fois, c'était en juillet dernier sur la scène de l'Ancienne Belgique où il a été invité par le pianiste français Sofiane Pamart à jouer deux morceaux. Aujourd'hui, il sort son premier EP "Val Duchesse". Un album instrumental qui dépoussière le jazz en lui donnant une sonorité moderne, qui éclate tous les codes du genre.

Ferdinand Lemoine, de son vrai nom, a grandi dans le nord de la France. Il commence le saxophone vers six, sept ans parce qu'il aime "la jolie forme, le son. C’est un instrument physique et c’est ce rapport-là que j’aimais bien". Après dix années de saxophone classique, il reçoit sa médaille d'or au conservatoire de Douai. La route était toute tracée pour le jeune homme mais il décide de changer de voie. "J'ai commencé le concours (ndlr : pour entrer au Conservatoire de Paris) et puis, je me suis rendu compte que ce n’était pas ça que j’avais envie de faire. Le saxophone classique, c'est un répertoire particulier. C'est de la musique contemporaine ou baroque. On n’en entend jamais parce que c'est un instrument très récent, de la fin du XIXᵉ siècle. Dans les orchestres symphoniques de base, il n'y a pas de saxophone. C'est à la fin du romantisme français où on commence à avoir des saxophones dans la formation de l'orchestre de base."

Pour ne pas finir dans la garde républicaine ou un orchestre de l'armée en France, Ferdi déménage à Bruxelles et entre au conservatoire, dans le section jazz. Il reste quatre ans du côté francophone puis fait un an du côté flamand mais ne va pas au bout de sa formation. "Au bout d'un moment, il y a la réalité financière, il fallait que je gagne un peu ma vie, raconte-t-il. J’ai fait pas mal de mariage, d'événementiel ou des trucs d'entreprise." Et puis le jazz traditionnel commençait à être trop étroit pour lui. Se me mettre au beatmaking, composer avec d'autres artistes, commencer à produire, ses envies sont multiples.

Puis, vient le Covid, qui sera finalement le moment des rencontres et des opportunités pour lui. Pendant le confinement, il entre en contact avec le rappeur bruxellois Peet sur Instagram. "J'étais très pote avec quelqu'un qui le connaissait. Il cherchait un saxophoniste ou un flûtiste. Je vais sur son live Insta et je lui fais un truc de sax. C'était un peu absurde, sur sa prod, il y avait un décalage et puis, Peet dit : 'Yeah, mec, c'est cool !'. Il m’a envoyé sa prod par mail, j'ai fait les sax et je lui ai renvoyé direct en 2h. C'était la première fois que j'avais vraiment une petite opportunité." Deux mois plus tard, Ferdi se retrouve à une soirée où on lui présente l'artiste français Dabeull qui termine son prochain album. Il l'invite quelques jours plus tard en studio. C'est là que Ferdi rencontre le pianiste Sofiane Pamart qui collabore avec de nombreux artistes du rap francophone. "Je le connaissais bien, je voulais le rencontrer depuis un moment, se souvient-il. Il apporte de la modernité à notre milieu. C'était un peu ce que je voulais faire avec le saxophone depuis longtemps." Cette session studio sera courte mais fructueuse. Il enregistre quatre morceaux à chaque fois en une prise. "Ils étaient dans un délire un peu puriste, que je ne comprenais même pas. Ils cherchaient une émotion qu’ils ont trouvée en moi et que même moi, je ne trouvais pas si exceptionnelle. Ça les a vachement touchés. En vrai, des saxophonistes, il y en a plein qui défoncent. Je ne pense pas du tout être le meilleur du monde, loin de là. Mais peut-être qu'ils ont aimé une vision ou une esthétique. Sofiane et Guillaume, son manager, ont été hyper bienveillants avec moi. Ils me poussent quand ils peuvent. Ce sont des grands frères."

Le classique puis le jazz lui ont aussi permis d'apprendre des techniques très différentes. "Le son au saxophone alto, c'est assez dur, explique-t-il. En classique, j'avais un assez bon son. Mais les codes du jazz au saxophone, c'est l'opposé. Pour la musique que je voulais faire et un son personnel, ça m'a pris quatre, cinq ans. Désapprendre tout ce que j'avais appris en classique et vraiment jouer à l'inverse avec tous les muscles de ma bouche, ma gorge, même le placement du diaphragme. Ça a été une quête assez longue et j'ai un peu galéré." Le musicien a pourtant persévéré dans la voie de l'alto. "Il y a moins de bon altiste qui ont vraiment un son, qui transperce. Alors que des ténors qui fracassent, il y en a plein. Et donc, je cherchais à me démarquer."

Comment fait-on pour construire son univers quand celui-ci est très codifié ? Comment trouver son public quand le jazz est devenu un style de niche ? Le Français s'est émancipé des traditions en s'inspirant des codes de musiques plus modernes avec un objectif simple : que la musique instrumentale redevienne une musique qui vit et évolue en étant écoutée par un large public. "On fait une musique moderne, avec nos codes, même si c’est difficile de les définir. C'est aux frontières de plein de choses. C'est produit comme de la musique moderne, comme du rap, et en même temps, on fait de la musique instrumentale où il y a de l'improvisation, où il y a des thèmes assez puissants, où l'harmonie est un peu plus compliquée. Quand on arrive et qu'on l'emballe avec une esthétique moderne, je pense qu'on pourrait vraiment toucher un public plus large que ce que le jazz plus traditionnel propose." Et cela passe aussi par le développement et la personnification des artistes de la scène francophone, à l'instar du bassiste Thundercat ou du trompettiste Terrace Martin aux États-Unis, qui ont dépoussiéré le genre en travaillant notamment avec le rappeur Kendrick Lamar. "J'ai l'impression qu'il y a une espèce de petite mode, les gens m'appellent, me donnent de la force, m’encouragent, ils sont bienveillants. Si ça pouvait continuer, ce serait trop bien. Si mon projet perso pouvait être un peu écouté, vivre à travers des concerts, dans des petites salles, je serais content. Avoir des plus grosses collaborations aussi. J'aimerais bien aller voir à Londres ce qui se passe là-bas. Le rythme est assez énervé, mais il y a des opportunités assez cool. Et le jazz UK moderne est beaucoup plus mis en avant que chez nous, en France et en Belgique."

"Val Duchesse", de Ferdi. Disponible sur les plateformes de streaming.