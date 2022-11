Qui est cette Nicole que la Flandre pleure ?

L’annonce du décès de Nicole Josy, 76 ans, a suscité une vague d’émotion en Flandre. Née en 1946 à Wemmel, Nicole Van Palm (de son vrai nom) était surtout connue pour le duo musical qu’elle formait avec son mari Hugo Sigal.

Après une carrière en solo commencée à l’adolescence (elle a sorti son premier single à 16 ans), la chanteuse flamande rencontre son âme sœur à la BRT (ancien nom de la VRT) et ce fut "le coup de foudre", a souvent raconté le couple.

Nicole et Hugo commencent alors à chanter ensemble, et en 1971, ils sont sélectionnés pour représenter la Belgique au concours Eurovision de la chanson. Malheureusement, avant le départ pour Dublin où se déroulait la compétition, Nicole tombe malade. Le duo est remplacé en dernière minute par un autre, formé par Jacques Raymond et Lily Castel.

Après s’être mariés cette année-là, Nicole & Hugo retentent leur chance pour l’Eurovision en 1973. Et cette fois-là, c'est la bonne, car leur titre "Baby, baby" leur permet de participer au concours européen, organisé au Luxembourg. S’ils finissent bons derniers, Nicole et Hugo réussissent tout de même à se démarquer par leur chorégraphie et surtout leur tenue entièrement violette.

Suite à cette prestation, le duo flamand apparaît régulièrement à la BRT, part faire des tournées internationales et gagne également sa vie en faisant l’animation durant des croisières à travers le monde.

Durant leur carrière, Nicole & Hugo ont remporté de nombreux prix musicaux, ainsi que des concours de chanson en Flandre, où ils sont régulièrement apparus sur scène et à la télévision. Au début des années 2010, ils sortaient encore des titres à succès. C’est finalement en 2015, au terme d’une ultime tournée, qu’ils ont fait leurs adieux au public.

Un décès inopiné, "un accident stupide"

Touchée par un cancer aux multiples rechutes et atteinte d’Alzheimer depuis quelques années, comme elle l’avait confié à Het Laatste Nieuws en mars dernier, Nicole est décédée vendredi en chutant dans les escaliers chez elle. "C’était vraiment un accident stupide", a déclaré son manager Philippe Draps.

Nicole & Hugo was een Vlaams zangduo, bestaande uit Nicole Josy (Nicole Van Palm) en Hugo Sigal (Hugo Verbraeken). Ze vormden ook in hun privéleven een koppel. (photo by Filip Naudts / Photo News) ©Copyright: Filip Naudts

Sa mort a suscité une vague d’émotion en Flandre, où les médias sont revenus en long et en large sur la carrière de la chanteuse. Son mari Hugo a, de son côté, accordé une interview à nos confrères de HLN, décrivant la mort de Nicole comme "la pire chose" qui pouvait lui arriver. "Je ne savais pas que j’avais autant de larmes en moi", s’est-il exprimé, dévasté. Il a expliqué que sa femme avait chuté sur la tête, ce qui lui avait occasionné une grave fracture du crâne : "Les médecins ont dit qu’ils pouvaient encore l’opérer, mais qu’elle ne pourrait plus bouger ni parler. Et elle a toujours dit qu’elle ne voulait pas vivre comme une plante…".

Nicole sera enterrée samedi.