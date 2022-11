Avec "J'étais là", le rappeur Driver raconte 30 ans de rap français

Driver n'est pas un inconnu pour les amateurs de rap français. Depuis le début des années nonante et l'émission "H.I.P. H.O.P." de Sidney sur TF1, le rappeur-producteur-animateur a toujours été là où il fallait, guidé par sa passion pour une culture qui en était encore à ses balbutiements. De son quartier sarcellois (dans la banlieue nord de Paris), à ses premières rimes, en passant par ses rencontres avec les grands noms de la scène rap française, Driver narre les multiples histoires qui ont ponctué sa carrière et sa vie. Et c'est le journaliste et animateur sur la radio Mouv', Ismaël Mereghetti, qui a eu la lourde tâche de rassembler et synthétiser toutes ces anecdotes.

Comment l'idée d'écrire un livre sur votre carrière est née ?

Driver : C'est une période où je bossais sur la radio Oklm (ndlr : radio fondée par le rappeur Booba). J'apparaissais dans deux émissions, une qui s'appelait La Sauce avec Mehdi Maizi et une autre,Roule avec Driver, qui était mon émission. Je balançais énormément d'anecdotes sur d'autres artistes, mais j'étais toujours impliqué. Et au fur et à mesure, les gens sur les réseaux sociaux ont commencé à me dire que je devrais faire un livre. Ça a duré trois ans jusqu'à ce que des éditeurs me contactent. C'est là que je me suis dit que cette histoire avait l'air sérieuse et qu'il allait peut-être falloir y penser vraiment.

Dans le livre, vous vous interrogez sur votre légitimité à écrire un livre...

D : Parce qu'on me l'avait déjà proposé mais c'était il y a quinze ans. Je trouvais que je n'avais pas vécu assez de choses. Cette légitimité, je l'ai ressentie quand tout le monde m'a demandé de faire ce livre.

Ismaël Mereghetti : Ce qui est fou, c'est que même une semaine avant la sortie du livre, il doutait encore de sa légitimité et du fait que son parcours et sa vie puissent intéresser les gens. Quand je me suis intégré à ce projet, ce qui m'a tout de suite intéressé en tant que journaliste, c'est que Driver avait la légitimité parfaite parce qu'il est au carrefour de plein de publics rap. Rares sont ceux de cette époque-là, des débuts du hip-hop en France, qui sont capables de parler à des anciens, à des plus jeunes. Et lui, de par ses apparitions médiatiques et de ce qu'il véhicule en tant que personnage, il était à la confluence de tout ça.

D : Ça va mieux maintenant.

I.M. : Il avait du mal à se rendre compte que sa vie était symbolique de beaucoup de choses. C'est un parcours, sa petite histoire dans la grande histoire du rap.

Ismaël, qu'est-ce qui vous intéressait dans le fait d'écrire l'histoire de quelqu'un d'autre car vous êtes plutôt un homme d'audiovisuel ?

I.M. : Ça faisait un petit moment que je n'avais pas beaucoup écrit. Donc, c'était déjà un challenge personnel. Et puis, comme tout public, je voyais toutes ces anecdotes et tout ce qui pouvait être fou dans les moments qu'il a pu vivre. Au-delà de sa vie à lui, c'est un vecteur pour raconter l'évolution du rap en France. Les évolutions de l'industrie, ce qu'est une carrière dans le rap sur 30 ans et ce qu'est la vie d'un passionné.

Lire la vision de quelqu'un d'autre sur sa propre vie, est-ce une manière de se redécouvrir ?

D : J'ai lu la première version comme quelqu'un d'étranger à mon propre corps et c'était très étrange. Il s'est créé une espèce de détachement, je lisais l'histoire de quelqu'un d'autre. J'ai commencé à me rendre compte que j'avais une vie spéciale. Quand j'ai terminé, il a fallu que je respire un peu.

Qu'avez-vous découvert sur vous-même ?

D : Je me suis rendu compte que dans ma musique, je me racontais très peu. Et en lisant le livre, je me suis dit que je m'étais peut-être trop raconté.

Quelle était votre crainte ?

D : Qu'on me connaisse trop. Je crois que je suis pudique.

I.M. : On a passé beaucoup de temps ensemble, donc forcément, j'ai appris à le connaître, à voir sa pudeur, là où on pouvait aller, ce dont on pouvait parler. Après une première grosse série d'entretiens, j'avais beaucoup de matière mais on n'avait pas parlé de ses parents jusqu'à présent. Et bien, le fait qu'on ait passé trois mois sans évoquer certains aspects familiaux, j'ai compris que ce n'était pas des choses qu'il voulait évoquer. On retrouve ce juste milieu dans le livre où les rapports personnels qu'il entretient avec certains aspects de sa vie ne sont pas présents.

Il y a de nombreuses histoires qui impliquent d'autres personnes, au-delà de la musique. Le livre montre assez bien ce qu'était la vie d'un gamin dans une cité en France. Quand on connaît la force du quartier et de votre ville, Sarcelles, avez-vous été tenté de taire certaines choses ?

D : Il y a des histoires qui sont graves. Il y a eu deux meurtres. Je n'allais pas citer les noms des gens qui sont impliqués, même s'ils ont été jugés. Je ne veux pas raviver ça.

I.M. : Driver me racontait l'intégralité d'un épisode pour que je comprenne les tenants et les aboutissants et que j'essaie de trouver une formulation pour que ça passe. C'est quelque chose qui est revenu souvent, notamment pour toutes les histoires de rue, les embrouilles au-delà de la musique. Jusqu'au dernier moment, il y a eu des changements.

Le titre du livre, "J'étais là", fait un peu penser au gimmick d'une chanson que vous auriez pu écrire ?

D : Ça vient de mon podcast Featuring. Je reçois beaucoup d'acteurs du mouvement hip-hop et souvent, on y raconte des anecdotes et je leur dis : "Mais j'étais là !". C'est quelque chose que j'ai beaucoup dit dans ce podcast, et Ismaël m'a dit que ça devrait être le titre du livre.

C'est vrai qu'on se rend compte à quel point vous étiez présent partout...

D : Dès que j'étais au courant qu'il se passait quelque chose, il fallait que je vois, que je participe. C'est ce qui fait que j'ai vu énormément de choses.

I.M. : Pendant longtemps, quand j'entendais cette phrase, naïvement, je me disais qu'il avait toujours de la chance. Et à l'issue de nos entretiens, je me suis rendu compte que ce n'était absolument pas le hasard. Comme sa carrière, comme sa longévité. C'est sa passion qui fait qu'il ne pouvait pas en être autrement.

À travers ce livre, on sent un désir de transmission...

D : Ce livre, c'est la définition de la passion et de l'amour. Pour moi, c'est un ensemble. La passion, c'est une forme d'amour. Le fait qu'il y ait marqué "30 ans" sur le livre, ce n'est pas anodin car faire 30 ans dans le rap, pour moi, c'est une anomalie. Ce que j'ai envie de transmettre aux gens, aux plus jeunes, c'est : "Ayez de l'amour et de la passion pour votre discipline, sinon vous allez arrêter très vite".

I.M. : Driver a toujours fait son job sans se soucier des codes et des cases à une époque où il n'y avait que ça, quasiment. Il a crée son sillon et s'y est tenu parce que c'est ce qu'il voulait faire.

Y a-t-il encore des rappeurs aussi passionnés par leur art que ceux des années nonante ?

D : J'en croise mais c'est rare. C'est rare parce qu'on a montré aux gens qu'on pouvait gagner de l'argent rapidement. Donc, il y a beaucoup de rappeurs qui rentrent pour l'argent. Ça a créé des mercenaires qui viennent, qui font deux ou trois coups et qui s'en vont. Mais en même temps, ce n'est pas parce que des gens sont attirés par l'argent qu'ils vont faire de mauvaises choses artistiquement. Je suis quelqu'un qui a toujours regardé ce qui se passait chez les Américains et je me rends compte que l'argent ne les a pas empêchés de faire de la bonne musique. Mais si tu veux durer, tu dois aimer. Si tu n'aimes pas, tu vas t'arrêter, c'est obligatoire. Donc, aimez votre discipline et vous n'allez pas sentir que vous travaillez. Quand je parle avec des rappeurs plus jeunes qui se lancent, quand je leur explique que j'ai commencé à rapper à-peu-près en 1990, mais que j'ai sorti mon premier album en 1998, ils me demandent ce que j'ai fait pendant huit ans. Et leur discours, c'est qu'ils ne peuvent pas attendre et que si, au bout de deux ans, ça ne marche pas, ils arrêtent. Ces gens ne sont pas passionnés.

I.M. : La grande différence avec l'époque de Driver, c'est qu'avant, il n'y avait pas d'industrie. Il ne pouvait pas le faire pour autre chose. Maintenant, je pense qu'il y a la possibilité pour certains de faire de l'argent mais qu'il y a autant de passionnés. Et même certains combinent les deux. Ils veulent faire de l'argent, sont focus sur les chiffres de streaming mais si tu leur enlèves le rap, ils sont malheureux. C'est leur âme aussi.

"J'étais là", de Driver et Ismaël Mereghetti. Editions Faces cachées.