Les concerts intimistes : une configuration sans filtre

Pour les musiciens, ces expériences face à un public très restreint peuvent être déconcertantes et impressionnantes.

Pas de bousculades, de voisins qui discutent trop fort, d’allées et venues intempestives. Quand les concerts du Glaïeuls Paradise commencent, le silence et la concentration sont de mise. Tout cela n’a rien d’austère, au contraire. L’ambiance se veut chaleureuse et bienveillante envers l’artiste. Pas d’estrade ni...