Préparant le terrain, le journaliste avertit ne jamais avoir fait ça et puis se lance: "On m'a dit que le président Poutine était amoureux de vous". Devant l'incompréhension masquée de la chanteuse, le journaliste continue: "Il vous l'aurait déjà dit, est-ce que c'est vrai?".

Sans se départir d'un certain calme malgré un air amusé, Lara Fabian répond: "Non, en tout cas pas sous cette forme, je sais qu’il aimait ce que je faisais mais non."

Le journaliste continue avec une autre question tout aussi surprenante: "Vous n'avez jamais parlé avec lui, il ne vous avait pas dit justement de quitter l'Europe parce que ça pouvait péter dans les années à venir?", demande-t-il.

La chanteuse ne perd pas ses moyens et répond en questionnant le rapport entre cette question et les sentiments du président russe envers elle.

Le journaliste demande finalement si Lara Fabian ne "connait pas un peu plus que ça le président Poutine" et, d'un air malicieux, la chanteuse répond simplement "pas comme vous l'exprimez là, comme n'importe quelle artiste invitée au Kremlin".

On apprendra aussi que la chanteuse a risqué une peine de prison en Russie pour avoir chanté une chanson abordé des thématiques homosexuelles, peine évitée par une très lourde amende payée par Lara Fabian.