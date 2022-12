En cause, lors d’une représentation en Australie, une fan aurait reçu l’objet en plein visage. La victime, Rebecca Howe, a en effet confié aux médias australiens que la dernière "performance" d’Axl Rose avait failli lui “coûter un œil”.

Rebecca a récemment posté une photo de son visage, peu de temps après le concert : le visage tuméfié, les yeux couverts d’hématomes et le nez griffé. Selon elle, le micro l’a frappée de plein fouet: "Quelques centimètres plus à droite ou à gauche et je perdais un œil", déplore-t-elle.

Embarrassé, Axl Rose a réagi publiquement via son compte Twitter: "Si c’est vrai, nous ne voulons évidemment pas que quelqu’un soit blessé… à aucun moment du spectacle. Après 30 ans de carrière, nous pensions que c’était un rituel familier lors de nos concerts, que nos fans en étaient conscients et qu’ils voulaient avoir la chance d’attraper le micro. Mais pour des raisons de sécurité, nous ne le ferons plus. Nous ne lancerons plus de micros ni quoi que ce soit d’autre dans la foule lors de nos concerts", a-t-il promis.