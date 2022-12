Cette vieille chanson belge devenue virale sur TikTok en Ukraine (vidéo)

Qui est cette Nicole que la Flandre pleure ?

Tout est une histoire de traduction, en réalité. En effet, si chez nous "goeiemorgen" signifie simplement "bonjour", le mot a une autre signification en Ukraine. Pour les Ukrainiens, le son "goei" sonne comme le mot "choej" ("хуй"), qui veut dire "merde". Ils l'utilisent pour jurer en somme.

Sur TikTok, on voit donc des dizaines d'Ukrainiens se filmer sur la chanson "Goeiemorgen, morgen" lorsqu'ils se retrouvent sans chauffage ou électricité, à cause de la guerre. "Quand la lumière ne fonctionne pas par exemple, on dit 'goeiemorgen'", a expliqué une utilisatrice ukrainienne de TikTok à nos confrères, soulignant que les vidéos diffusées sur le réseau social était une manière de dédramatiser la situation et d'essayer de rester positif face aux conséquences de la guerre en Ukraine.