Mariah Carey accusée d'atteinte aux droits d'auteur pour "All I Want for Christmas Is You"

C'est le tube incontournable des fêtes de fin d'année: la chanteuse américaine Mariah Carey est accusée de violation des droits d'auteur pour son entêtant "All I Want for Christmas Is You", par un artiste qui lui réclame 20 millions de dollars.