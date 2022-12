Le groupe a annoncé la triste nouvelle via Twitter et Facebook.

"Nous avons le cœur brisé d'apprendre que Maxi Jazz est décédé la nuit dernière. C'était un homme qui a changé nos vies à bien des égards. Il a donné un sens et un message appropriés à notre musique. C'était aussi un être humain adorable qui avait du temps pour tout le monde et une sagesse à la fois profonde et accessible. Ce fut un honneur et, bien sûr, un véritable plaisir de travailler avec lui. C'était un brillant parolier, un DJ, un bouddhiste, une magnifique présence sur scène, un amoureux des voitures, un bavard sans fin, une belle personne, une boussole morale et un génie", a commenté le groupe, fort ému.