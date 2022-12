Cecilia Bartoli, "barock star" et pionnière de l'opéra

De l'audace, la Romaine, à qui on reprochait à ses débuts d'avoir une voix trop petite pour l'opéra, n'en manque pas : en 1999, elle publiait, contre l'avis de son éditeur, The Vivaldi Album rassemblant des airs d'opéra du compositeur plus connu pour ses "quatre saisons", avec plus de 700 000 exemplaires vendus. "Ça a abouti à une sorte de renaissance de la musique (du compositeur). Il faut ouvrir des portes", dit la chanteuse, dont les ventes de disques rivaliseraient avec celles de Luciano Pavarotti. Virtuose aussi bien dans le baroque que dans le bel canto italien, dotée d'une présence scénique exceptionnelle et d'un sens de la théâtralité, elle prend soin de chaque sortie d'album, comme un pied de nez à la crise discographique, relevant le défi d'attirer l'attention à la fois sur la pochette que sur le contenu.

En 2019, son hommage à Farinelli, le plus célèbre des castrats (XVIIIe siècle), fait couler beaucoup d'encre, lorsqu'elle apparaît en couverture avec une barbe. Elle a même chanté des rôles traditionnellement interprétés par des sopranos, comme la "Norma" de Bellini, estimant que la catégorie de "mezzo" est "assez moderne" et qu'elle n'existait pas au temps de Mozart. En 2016, s'inspirant des musiciens cosmopolites qui jouaient à la cour de Catherine II de Russie, elle fonde "Les Musiciens du prince", orchestre international qui joue sur des instruments d'époque et avec lequel elle s'est produite dans les plus grandes salles. La musique baroque, qu'elle décrit comme "la musique pop du XVIIIe siècle", elle veut la ramener à l'Opéra de Monte-Carlo dont elle prend la direction ce 1er janvier.

Elle a déjà été la première femme à diriger le prestigieux Festival de Pentecôte de Salzbourg, créé en 1973 par Karajan.