Une année, dix albums parfaits: nos coups de cœur "musique" de 2022

Sorties et concerts événements se sont enchaînés en 2022. Post-Covid oblige, beaucoup de ces créations ont marqué les esprits. L’année écoulée nous a offert un cru exceptionnel, dont voici dix coups de coeur.

Il y a encore deux ans, l’une s’occupait d’une marque de bijoux, l’autre travaillait comme assistante costumière, puis tout a basculé. En sortant les singles “Chaise Longue” en juin 2021, puis “Wet Dream” quelques mois plus tard, Wet Leg s’est instantanément distingué auprès de la critique et d’un très large public avec ses riffs de guitares acérés et...