Bruxelles, Namur, Louvain... En 2023, le jazz s’enfestivale

C’est au grand contrebassiste français Henri Texier que revient l’honneur d’ouvrir le Brussels Jazz Festival, en compagnie de son fils Sébastien au sax alto et à la clarinette, et de Gautier Garrigue à la batterie. Le festival compte aussi son oiseau rare, en la personne d’Alabaster DePlume, né Angus Fairbairn à Manchester. Lui qui a joué du saxophone pour la chanteuse mancunienne Liz Green vole désormais de ses propres ailes et se présente en compagnie de deux musiciennes, Ruth Goller, bassiste, ainsi que Donna Thompson, batteuse entamant une carrière de chanteuse.

Ce Brussels Jazz se conjugue d’ailleurs essentiellement au féminin, avec la pianiste grecque Tania Giannouli en trio original (trompette et oud), la trompettiste leedsienne Emma-Jean Thackray ou encore la saxophoniste finlandaise Linda Fredriksson, toutes deux en quartette.

ECM chez lui à Flagey

Même la dernière soirée, consacrée à des artistes faisant partie de l’écurie ECM, qui est un peu chez elle à Flagey, a une connotation très féminine, avec la pianiste allemande Julia Hülsmann et la saxophoniste norvégienne Mette Henriette. Venant des Pays-Bas, le pianiste Wolfert Brederode et le batteur Jasper van Hulten seront accompagnés du quatuor à cordes Matangi. Pour conclure ce Brussels Jazz Festival 2023, un quartette de vedettes mené par le pianiste germano-américain Benjamin Lackner, accompagné de Mathias Eick à la trompette, Jérome Regard à la contrebasse et l’omniprésent Manu Katché à la batterie.

De son côté, Bozar démarre à son rythme, avec le formidable oudiste et chanteur tunisien Dhafer Youssef en quintette (8 février). On attend évidemment beaucoup de la rencontre entre le trio trentenaire Aka Moon, avec l'accordéoniste Joao Barradas en invité, et le Brussels Jazz Orchestra (16 février). Le 9 mars, le pianiste Gerald Clayton ne vient pas présenter son bel album Bells on Sand, paru l'an dernier (voir ci-contre), mais un projet autour du peintre américain Charles Wilbert White, Jr. (1918-1979). Au sein d'un quintette original, sans basse ni batterie, on retrouve un Clayton engagé en faveur des droits civiques.

Mehldau classique

En résidence du 23 au 25 mars à Bozar, le pianiste Brad Mehldau jouera d’abord en duo avec le ténor Ian Bostridge, ensuite avec l’Orchestre national de Belgique dirigé par Clark Rundell, enfin en solo, là où son côté jazz et improvisateur pourra s’exprimer. Quatre jours plus tard, le 29 mars, la chanteuse Dianne Reeves rayonnera au palais des Beaux-Arts de Bruxelles.

Du 8 au 11 février se déroule, au Delta à Namur, le Confluent Jazz Festival, mettant en scène, notamment, Vaague, le solo du batteur Antoine Pierre augmenté de Lander & Adriaan, soit Lander Gyselinck (batteur) et Adriaan Van De Velde (claviériste).

Enfin, entre le 11 et le 18 mars, le Leuven Jazz annonce d’ores et déjà le guitariste John Scofield, le pianiste Tigran Hamasyan ainsi que la saxophoniste Lakecia Benjamin.DS