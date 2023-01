Daniel Barenboim démissionne de l'Opéra de Berlin pour raison de santé

"Malheureusement, mon état de santé s'est nettement détérioré au cours de l'année dernière. Je ne peux plus fournir les prestations que l'on exige à juste titre d'un directeur musical", explique dans un communiqué le maestro israélo-argentin, précisant qu'il cesserait cette activité le 31 janvier. Barenboim avait annoncé en octobre dernier être atteint d'une "maladie neurologique grave". Âgé de 80 ans, Daniel Barenboim, l'un des plus grands virtuoses du XXe siècle, avait déjà dû observer une longue pause en 2022 et renoncer à plusieurs engagements. Il avait fait un retour au pupitre pour diriger la 9ème symphonie de Beethoven, lors de deux concerts du Nouvel An, le 31 décembre et le 1er janvier, dans un Staatsoper plein à craquer qui lui avait réservé une ovation. Il dirigeait l'Opéra d'État de Berlin et son orchestre, la Staatskapelle, depuis trois décennies. Son contrat courait jusqu'à 2027.