Iggy Pop nous surprendra toujours

Trois ans plus tard, il reprend Piaf, Brassens, Gainsbourg et Salvador - en français - sur un curieux album de reprises, avant de revenir avec brio au rock'n'roll sur le fabuleux Post Pop Depression, et de se mettre au jazz (Free, 2019). Le résultat est parfois déstabilisant, mais Iggy n'en a cure. De nature malicieuse, il suit son instinct.

Passé cent fois à deux doigts de l'overdose, sorti de l'autodestruction par Bowie fin des années 70 après la séparation des Stooges, Iggy s'est construit depuis lors une gigantesque carrière solo, à laquelle il apporte ce vendredi une vingtième pierre : Every Looser, pure pépite de rock'n'roll un rien vintage portée par sa voix grave et inimitable.

À 75 ans, on le pensait assagi, plus intellectuel que furieux, mais ce nouvel album est nerveux, enflammé, à l’image de son interprète lors de sa venue au Jazz Middelheim en août dernier pour livrer un set punk truffé de hits et de moments de grâce.

Nous pourrions nous arrêter ici, mais il faut encore préciser que, lorsqu'il n'est pas en studio ou sur scène, Iggy anime une émission de radio sur la BBC. En septembre 2021, il y diffuse deux morceaux de la violoniste bruxelloise Catherine Graindorge. Surprise, flattée, cette dernière le contacte pour le remercier… et lui proposer de collaborer. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut toujours marcher. Deux jours plus tard, elle reçoit un email : "Catherine, j'aimerais beaucoup enregistrer un morceau avec toi." Signé Iggy, qui pose sa voix sur trois des titres de la violoniste. L'esprit punk, c'est cela aussi.

Every Looser ***

Lancé sur le bourrin “Frenzy” qui fait penser aux Guns and Roses (merci Duff McKagan à la basse), ce Every Looser est diablement convaincant sur la distance. Intemporel et typiquement Iggy, “Strung Out Johnny” est un pur rock’n’roll choral taillé pour les stades. “New Atlantis”, plus pop, fait penser à son travail avec Josh Home sur Post-Pop Depression. “Morning Show” nous offre un tour de chant, et voilà que l’on revient au punk sur “Modern Day Ripoff” et “Neo Punk”. Encore Iggy, encore…