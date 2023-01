L'Ovni marseillais Jul, artiste le plus écouté de France grâce à son rap "fait maison"

Et ce n'est pas tout, avec plus de 5 milliards de streams, Jul est devenu le rappeur français le plus écouté sur Spotify, selon la plateforme musicale en tête du marché mondial. Le tout sans l'appui d'un label - il a créé le sien - ou d'une équipe marketing. Seuls deux avocats l'entourent et trient, au compte-gouttes, les demandes d'interview pour l'artiste à la mèche blonde et aux tempes rasées.

Dans sa vie comme dans ses textes. Sa simplicité et sa bonhomie, portées par des sons très dansants, constituent désormais sa marque de fabrique.

De son vrai nom Julien Mari, il naît à Marseille en 1990 dans un milieu modeste. Le rap ? Il en fait depuis "tout petit", comme il le racontait à l'AFP en 2017. "Avec ma première paye, je me suis acheté mon micro, mon ordi, ma carte son. Dès que j'ai mis ça dans ma chambre, c'était bon !", confiait-il. Ce rap "fait maison" est son ADN musical. Les choses s'accélèrent en 2013 lorsqu'il signe sur un label Quartiers Nord, avant de sortir un an plus tard son premier album, Dans ma paranoïa.

En 2015, "L’Ovni", comme il se fait aussi appeler, fonde son propre label indépendant, "D’or et de platine". En février 2020, il devient le plus gros vendeur de disques de l’histoire du rap français, avec plus de quatre millions d’albums vendus à l’âge de 30 ans, et en sept ans de carrière. Un record. En juin, Jul remplissait en outre le stade Vélodrome, antre de l’OM, pour un show de trois heures. Comme la rencontre évidente de deux monuments de la deuxième ville de France.