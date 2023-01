Young Thug, originaire d’Atlanta, et ses coaccusés, ont été inculpés au printemps dernier par un grand jury de l’État de Géorgie pour leur appartenance présumée à une branche du gang des "Bloods" identifiée comme "Young Slime Life", ou YSL. Des initiales qui correspondent à celles de son label fondé en 2016, Young Stoner Life Records. Les quatorze protagonistes sont jugés pour association de malfaiteurs en vue d’extorsions de fonds. À l’appui de cette accusation : des faits présumés de meurtres, trafic de drogue, vols de voiture avec violence…

Young Thug, lui, est jugé pour association de malfaiteurs et participation aux activités criminelles d'un gang de rue. Son arrestation en mai a été un choc pour l'influente scène hip-hop d'Atlanta, dont le rappeur de 31 ans, qui a collaboré avec les plus grands noms du genre, est une figure. Jeffery Williams, son vrai nom, a grandi dans les quartiers pauvres d'Atlanta. Comme 2 Chainz, il avait tapé dans l'œil de Gucci Mane, qui l'a signé en 2013. Ses single "Stoner" et "Danny Glover" lui ont ensuite apporté la célébrité. Tatoué jusqu'au visage, il est connu pour son style psychédélique et flamboyant, et ses rimes teintées de craquements de voix en font l'un des meilleurs représentants du courant trap. L'affaire est aussi emblématique parce que les procureurs ont utilisé comme preuves des paroles de certaines chansons de Young Thug, celles d'un autre rappeur, Gunna - qui a plaidé coupable -, ainsi que les vers d'une chanson posthume de Juice WRLD, mort en 2019 d'une overdose. "Si vous décidez d'admettre un crime sur un 'beat' (un rythme de rap), je vais m'en servir", a assumé la procureure, Fani Willis. Sur les 28 personnes initialement nommées dans l'acte d'inculpation, 14 devraient se présenter au procès qui pourrait durer de six à neuf mois. Six seront jugées séparément et huit - dont Gunna et le frère de Young Thug, Quantavious Grier - ont conclu des accords de plaider-coupable. (AFP)