Trente ans d’audace musicale avec Aka Moon

Fabrizio Cassol, Ougrée, 1964 ; Michel Hatzigeorgiou, Charleroi, 1961 ; Stéphane Galland, Berchem-Sainte-Agathe, 1969. Respectivement saxophoniste/compositeur, bassiste et batteur, ils forment, depuis 1992, le trio Aka Moon. Ce nom vient d’un voyage initiatique qu’en 1991 ils ont fait ensemble en Afrique centrale, à la rencontre des Pygmées Aka et de leur polyphonie. Et Moon parce qu’ils les ont quittés un soir de pleine lune. Puis le trio Cassol-Hatzi-Galland a enchaîné avec un voyage en Inde.

Trente ans et vingt-quatre albums plus tard, Aka Moon est toujours là et bien là, avec un nouvel album, Quality of Joy, radieux, qui sera présenté sur scène l'an prochain. Avant...