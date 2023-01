L’ordinateur de l’ingénieur du son de Michael Jackson volé au studio ICP à Bruxelles : “Des trucs cools vont être uploadés”

”Je ne vais pas vous donner de nom, je ne vais pas balancer de photo, mais on sait de qui il s’agit. On travaille avec la police pour résoudre ce dossier”, confie Sundberg sur sa page Facebook dans un message tourné à ICP. “On a tourné le dos quelques secondes et le matériel n’était plus là. Il semble que le voleur soit sorti par la fenêtre, ait escaladé le toit et ait cassé une verrière”.

"Tout sera mis en ligne, qui sait”

Pour comprendre l’impact de ce vol rapporté par la RTBF, il faut savoir qui est Brad Sundberg. L’homme a dirigé la production de deux disques majeurs du roi de la pop, décédé en 2009 : Dangerous (1991) et History (2001). Il a travaillé avec la légende depuis 1985 et a aussi travaillé sur BAD (1987) et Blood on the Dancefloor (1997). Il a aussi produit certains remix et bossé sur des disques de Quincy Jones, Stevie Nicks ou Barbra Streisand. En tant que technicien, il a équipé le fameux ranch Neverland de technologies de pointe pour l’écoute et la diffusion de musique, en truffant chaque recoin de la propriété. De quoi développer une relation intime avec MJ, pour qui il assure avoir aussi joué au Père Noël. Et accessoirement, de quoi construire une carrière : il commercialise aujourd’hui des séminaires partout dans le monde, s’adressant autant aux puristes du son qu’aux fans de Jackson.

L'ingénieur du son Brad Sundberg était à Bruxelles pour 3 jours de séminaire. Dans son ordinateur volé: des inédits de Michael Jackson, dont il a été ingénieur du son. ©In The Studio With MJ / Brad Sundberg

guillement C'est une complète violation de mes données personnelles. Tout a été posté en ligne de façon effrontée et narquoise, pour que le monde entier puisse les voir.

C’est donc peu dire que le matos qui s’est envolé vaut son pesant de fishburgers, fast-food préférée de la star selon Sundberg. “Le voleur est désormais en possession de très cool matériel sonore”, se désole l’ingé son. “Je ne sais pas ce qui va se passer. Tout ça sera proposé à la vente. Ou mis en ligne. Qui sait ?” Heureusement, l’équipe de Brad Sundberg possédait un back-up de ces données, ce qui lui permet de continuer à bosser.

Ce lundi 30 janvier 2023, un nouveau post de Sundberg sur Facebook déplore “une complète violation de données personnelles”. Ainsi, le pirate s’est emparé de “musique, films familiaux, photos personnelles, messages audios, notes…” Et de pester : “Tout a été posté en ligne de façon effrontée et narquoise, pour que le monde entier puisse les voir”. Dans les commentaires, on apprend aussi que de nombreux fans de Michael Jackson se gavent depuis quelque 48 heures de matériel “inédit” subitement arrivé en ligne. Aux fans du King of Pop, son ami suggère donc de “reporter toutes les fuites de matériel trouvé sur YouTube, Instagram, Facebook, Twitter…”