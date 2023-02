En détrônant Ed Sheeran, la tournée d’adieu d’Elton John devient la plus rentable de l’Histoire

Cinq ans, 278 concerts et 5 millions de fans plus tard, la tournée d'adieu d'Elton John est devenue la tournée la plus rentable de tous les temps et la première à rapporter plus de 800 millions de dollars, selon Billboard, dépassant Ed Sheeran, U2 et les Rolling Stones.

Entamée en 2018, puis repoussée en raison de la pandémie, cette tournée d'adieu comporte 300 concerts à travers le monde, dont 278 ont déjà été réalisés par Elton John. En 2019, l'artiste britannique s'était notamment produit à deux reprises au Sportpaleis d'Anvers.

Au mois de mai prochain, le "Farewell Yellow Brick Road" passera à nouveau par Anvers avec deux dates prévues au Sportpaleis les 27 et 28 mai 2023 avant de s'achever à Stockholm les 7 et 8 juillet prochains. Elton John a également été annoncé en tête d'affiche du festival britannique Glastonbury où il se produira le 25 juin prochain pour son "ultime concert" au Royaume-Uni.