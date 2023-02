M. Bacharach est décédé d'une mort naturelle à son domicile de Los Angeles, a déclaré sa publiciste Tina Brausam au Washington Post jeudi.

Depuis les années 1950, Bacharach a enregistré de nombreux succès au top 10, dont "What's New Pussycat ?" de Tom Jones, "The Look of Love" de Dusty Springfield, "Make It Easy on Yourself" des Walker Brothers et "Do You Know the Way to San Jose" de Dionne Warwick.