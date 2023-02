”Avec Stromae et Angèle, la Belgique et l’ennui sont déjà les grands vainqueurs”: un quotidien français flingue les Victoires de la Musique

À lire aussi

D’un point de vue purement chauvin, ce n’est pas nécessairement une mauvaise nouvelle. Stromae et Angèle constituent deux de nos fleurons musicaux. Loin de les attaquer, la presse française, qui s’attend à s’endormir devant son écran (comme nous tous les ans…), regrette surtout le manque de représentativité de nombreux courants musicaux, notamment parmi les plus populaires. Le Figaro relaie d’ailleurs un tweet révélateur de Yusek, un des représentants les plus connus de l’électro : “Surtout restez bien entre vous et vos petits arrangements, on n’a jamais eu besoin de vous pour exister, et être la seule musique française qui s’exporte.”

Cela ne doit donc rien au hasard si des cérémonies sont organisées parallèlement.