La Belgique en force, qui sont les artistes nommés aux Victoires de la musique 2023 ?

Stromae et Angèle remplaceront-ils Orelsan et Clara Luciani en tant qu’Artiste masculin et féminin de l’année ? Dans ces catégories, ils sont en concurrence face à BigFlo&Oli, Grand Corps Malade, Ben Mazué&Gaël Faye, et Izïa et Pomme. Nos deux compatriotes sont également nommés face à face dans les catégories Album de l’année, pour Multitude et Nonante-cinq la suite, aux côtés de By your side de Jeanne Added, Consolation de Pomme, et Éphémère de Grand Corps Malade, Ben Mazué&Gaël Faye.

Du côté des révélations masculines, le Belge Pierre De Maere est nommé face à Jacques, Lujipeka, Tiakola. Chez les révélations féminines, Mentissa, november ultra et Emma Peters sont les trois artistes sélectionnés.

La chanson originale se jouera entre Clara Luciani, Orelsan, Stromae, Juliette Armanet, et Pierre De Maere.

À lire aussi

Artiste masculin

BigFlo&Oli

Grand Corps Malade, Ben Mazué&Gaël Faye

Stromae

Artiste féminine

Angèle

Izïa

Pomme

Révélation masculine

Pierre De Maere

Jacques

Lujipeka

Tiakola

Révélation féminine

Mentissa

november ultra

Emma Peters

Album

By your side – Jeanne Added

Consolation – Pomme

Éphémère – Grand Corps Malade, Ben Mazué&Gaël Faye

Multitude – Stromae

Nonante-cinq la suite – Angèle

Chanson originale (catégorie soumise au vote du public)

Cœur - Clara Luciani – Auteur : Clara Luciani/Compositeurs : Clara Luciani – Sage

Flamme - Juliette Armanet – Auteurs : J. Armanet – David Numwami – Diane Jacqus/Compositeurs : J. Armanet – Victor Le Masne

L’Enfer – Stromae – Auteur/Compositeur : Stromae/Arrangeurs : Stefka Miteva – Alfredo Coca – Bruno Letort

La Quête – OrelSan – Auteur : OrelSan/Compositeurs : Phazz – Skread

Un jour je marierai un ange – Pierre De Maere – Auteur/Compositeur : P. De Maere/Arrangeurs : Xavier De Maere – Valentin Marso

Concert

Juliette Armanet – Brûler le feu tour – Production : Corida

Clara Luciani – Respire encore tour – Production : Romance Musique

OrelSan – Civilisation tour – Production : Astérios Spectacles/Strong Ninja/7TH Magnitude

Création audiovisuelle

Coup de vieux – BigFlo&Oli feat. Julien Doré – Réalisateur : Brice Vdh

Fils de joie – Stromae – Réalisateurs : Henry Scholfield – Luc Van Haver – Coralie Barbier – Paul Van Haver

La Quête – OrelSan – Réalisateur : Victor Haegelin

Album le plus streamé d’une artiste

Nonante-cinq de Angèle

Album le plus streamé d’un artiste

Jefe de Ninho