"Les Flammes", réponse rap et R&B aux Victoires de la musique

Ce vendredi soir, dès 21h10, les 38es Victoires de la musique se tiendront à Paris et seront diffusées en direct sur France 2 et France Inter. Très suivi par le passé, l’événement a quelque peu perdu de son lustre.

L’affiche de la cérémonie de récompenses musicales reste prestigieuse. Angèle, Izia et Pomme concourent dans la catégorie "Artiste féminine de l’année". Stromae, Bigflo&Oli et le trio Grand Corps Malade, Gaël Faye, Ben Mazué, dans la catégorie "Artiste masculin". On retrouve à peu près les mêmes pour le meilleur album (remplacez Izia par Jeanne Added et retirez Bigflo&Oli),...