Victoires de la musique 2023: première récompense pour Stromae

Cette dernière catégorie a décerné son prix en premier lieu au cours de la soirée. Mais malheureusement pour notre compatriote Sromae, c'est le Français Orelsan qui est reparti avec cette Victoire, pour le clip de sa chanson "La Quête".

Mais la déception n'a pas duré puisque le Belge a été nommé artiste masculin de l'année quelques instants plus tard, volant la vedette au trio composé de Grand Corps Malade, Gaël Faye et Ben Mazué et à BigFlo et Oli. Stromae est venu récupérer sa Victoire assez ému.

Il reste donc deux "chances" pour le Belge de s'illustrer à nouveau dans cette compétition, lui qui possède déjà cinq Victoires et était le président d'honneur des Victoires l'an passé.