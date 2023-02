Pierre De Maere avoue enregistrer ses tubes nu et pompette en studio : “On se sent libéré”

”Je suis un grand stressé du studio”, débute l’auteur du tube 'Un jour je marierai un ange'. “Je n’ai pas l’occasion de me dénuder à chaque fois que je suis stressé mais là j’étais seul avec mon frère, c’était en intérieur et il n’y avait personne d’autre (ndlr : lors de l’enregistrement).”

À lire aussi

Pierre De Maere indique également avoir recours à l’alcool pour retirer cette boule de stress qui l’envahit. “C’est surtout l’alcool qui me sert pour ce qui est du stress. Mais le fait d’enregistrer nu, on ne ressent pas ces frottements des vêtements contre la peau, on se sent libéré, c’est beaucoup mieux !”

Suite à sa récompense en tant que révélation masculine aux Victoire de la musique, Pierre De Maere a expliqué comment il avait vécu cette soirée, lui qui a été plébiscité aux côtés de deux autres artistes belges, Angèle et Stromae.

”Je ne connais pas du tout Angèle pour le coup. Un beau jour je l’espère” reconnait l’artiste avant d’expliquer ce qu’il avait fait après la cérémonie. “Je suis rentré dans mon appartement vers 5h30. Sur place il y avait une after mais qui n’était pas du tout dingo. Je me suis endormi vers 6h et à 7h du matin j’étais chez France Inter pour la Matinale. C’était court comme nuit.”

Avec cette razzia belge lors de cette soirée, Pierre De Maere avoue avoir des amis français qui s’interrogent sur l’ampleur que prennent ces succès dans notre pays. “Mes amis français sont curieux et ils s’interrogent en se demandant 'Mais qu’est-ce vous avez, vous, les Belges ?'. C’est mignon mais je ne sais jamais quoi répondre hormis le fait que l’on ne se prend pas trop au sérieux et qu’on est léger. Un peu de Belgitude quoi.”

Invité sur le plateau de Quotidien il y a plusieurs jours, Pierre De Maere s’est pris un torrent de commentaires sur les réseaux sociaux. Comment gère-t-il les “haters” ?

”Au départ, je ne m’en suis pas du tout foutu. Mais on s’y fait très vite et on apprend à passer au-dessus. Ils sont anonymes, cachés, très lâches souvent, ils écrivent des choses méchantes et gratuites. Quelqu’un qui vous agresse comme ça gratuitement, c’est qu’il est raté du début à la fin”.

À propos de sa prestation sur le plateau de Quotidien, Pierre De Maere a également reçu le soutien inattendu du rappeur français Booba qui l’a défendu sur son compte Twitter en indiquant : “Moi j’aime bien franchement c’est original mi matelot mi rugbyman les R un peu roulés à la Brel bon les mocassins me perturbent un peu mais c’est un détail, Sylvie au synthé en totale détente short col V le guitariste aux couleurs de la Russie nan bon del force à lui”.

Ce à quoi Pierre De Maere a réagi en indiquant :”Parmi tous les scénarios d’une vie, je n’aurais pas misé sur celui-ci mais ça me plaît”