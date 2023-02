Avec son tube “Un jour je marierai un ange”, qui comptabilise plus de 43 millions d’écoutes sur Spotify, et ses multiples apparitions dans les médias, le jeune Bruxellois gagne de plus en plus en visibilité. Avec les dérives que cela comporte : s’il est soutenu par une grande communauté de fans, le chanteur reçoit régulièrement des critiques, comme notamment après son passage dans l’émission “Quotidien”, en janvier dernier.

À lire aussi

Sur Twitter, ce samedi, Pierre de Maere est revenu sur ces commentaires méprisants : “Je ne suis le fils de personne, je dois ma presse et ma visibilité à mon équipe uniquement, qui fait un travail merveilleux”, a-t-il écrit. “Puissent les aigris 'manger leur seum' et se taire”, a-t-il poursuivi, avant de remercier sa communauté qui “l’arrose d’amour”.

Et j’en profite tant que je suis ivre, je suis le fils de personne, je dois ma presse et ma visibilité à mon équipe uniquement, qui fait un travail merveilleux. Puissent les aigris manger leur seum et se taire. Merci à vous qui m’arrosez d’amour❤️ — Pierre de Maere (@iamdonmcqueen) February 17, 2023

Un message visiblement écrit sous l’influence de l’alcool, comme il le confie lui-même au début de son tweet. Mardi, sur le plateau de LN24, le chanteur avait d’ailleurs avoué enregistrer ses tubes “nu et pompette”.