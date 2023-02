Aurélie Saada, bons baisers de Tunisie

Plus tôt dans son parcours artistique, l'artiste française (Paris, 1978) avait commencé à chanter sous le pseudonyme de Mayane Delem. "Je n'ai plus besoin de me cacher", déclare dans un magnifique sourire éclatant celle qui vient de sortir Bomboloni. Parce qu'au début, elle se cachait ? "Au tout début, oui, énormément. Brigitte m'a permis d'emprunter un premier chemin vers moi. Et là, il n'y a plus beaucoup d'artifices." Plus du tout, même.

Rétrospectivement, Aurélie Saada considère qu'elle se cachait parce qu'elle ne s'était pas encore rencontrée, qu'elle n'était sûre de rien. "J'avançais, je disais oui à tout. Je me suis cherchée dans beaucoup de choses et je crois qu'aujourd'hui, je suis riche de toutes ces expériences. Je n'appréhende pas la scène comme quelqu'un qui n'a pas fait de théâtre, je n'aborde pas la rédaction de textes comme quelqu'un qui n'aurait jamais écrit", constate celle qui a aussi composé pour Johnny Hallyday ou pour Patricia Kaas.

Bomboloni, "cela veut dire beignet en italien. Chez les Tunisiens, c'est un beignet rond, un peu boursouflé, qu'on mange chaud, trempé dans du sucre ou au naturel", détaille l'intéressée tout en nous donnant l'eau à la bouche. "Bomboloni, c'est le parfum du souvenir", continue Aurélie Saada. Sur les onze morceaux de son disque, l'autrice compositrice interprète y a mis tout ce qui la constituait. "Mes origines, mes joies, mes peines. Les douleurs profondes que j'ai connues." Si les textes ne sont pas toujours légers, ils sont enrobés de miel. À l'instar de sa voix qui susurre sur "La grange aux belles" des choses pas si douces que cela. À côté des hommes qui brisent le cœur ("Cœur cassé"), on trouve aussi ceux qui le réparent. Ainsi du délicieux "Mensch", mot d'origine judéo-allemande, qu'Aurélie Saada va certainement populariser. "C'est un terme que j'adore, utilisé pour décrire un homme avec un bon cœur, un homme courageux, un homme droit et solide."

Créteil-Belleville-Sarcelles

La Tunisie d'Aurélie Saada a d'abord été celle située entre Créteil, Belleville et Sarcelles. "Il n'y avait pas une seule fête sans les beignets, sans danse orientale. Les mots doux étaient dits en arabe. Il y avait du cumin et de la fleur d'oranger dans à peu près tout ce qu'on mangeait. Et puis cette façon de recevoir : quand on cuisine pour quatre, on cuisine pour six ou pour douze. Les femmes se font de belles toilettes et il faut que ça brille, même si c'est du toc", raconte avec enthousiasme celle qui avait envie d'écrire sur ce sentiment qu'elle partage avec un grand nombre d'enfants d'immigrés : les souvenirs qu'on ne connaît qu'à travers ce que la famille relate. Impossible de résister au langoureux et chaloupé "Tunisie".

Finalement, l'appel du large a été le plus fort. "Après avoir écrit cette chanson, je me suis dit que ça faisait trop sens, que je devais m'y rendre. Je voulais aller retisser le lien qui s'était décousu entre ma famille et ce pays. J'ai rempli mes valises de robes de ma mère, des robes qu'elle s'était fait faire pour des bar-mitzvah, la robe de son henné et la robe de son mariage oriental. La robe rouge que je porte sur la pochette lui a appartenu." En juillet 2022, Aurélie Saada y réalise des clips, se rend à La Goulette (ville qui accueille le principal port de Tunis), pousse jusqu'à La Marsa, mais n'a pas le temps de visiter Sousse, d'où est originaire sa maman. Qu'importe, de retour en France, elle n'a qu'une idée en tête : retourner en Tunisie avec cette dernière, sa sœur, ses neveux et ses propres enfants ! Ce qu'elle aura finalement réalisé trois mois plus tard, en octobre.

Grandes et belles orchestrations

Si les histoires qu'elle chante sont importantes, Aurélie Saada a aussi pris soin de l'enrobage musical. Bomboloni est influencé par "le jazz, les musiques des années 60, 70 et même 50. J'y ai mis tout ce que j'aime". Avec de grandes et belles orchestrations quelque peu rétro - "La merveille" en acmé. Aurélie Saada se moque de l'air du temps. "Quand on court après, on est toujours en retard", lance-t-elle. Elle a ainsi fait appel aux arrangeurs Jérémie Arcache et Leonardo Ortega pour les cordes et les vents. Sur "Abracadabra", le premier morceau de l'album, c'est une flûte envoûtante et entraînante qui ouvre le morceau sous les doigts et le souffle de Robby Marshall, musicien de jazz de San Francisco. "Il vit en France maintenant. J'ai voulu l'inclure dès le début des répétitions. Il sera présent sur scène avec moi. Je n'avais pas envie que ça soit juste guitare, basse, batterie. Quand j'ai annoncé à ma tourneuse qu'on allait partir avec un flûtiste, elle m'a répondu : 'Mais enfin Aurélie, on ne va pas prendre un flûtiste sur la tournée.' Je lui ai alors rétorqué : Je crois que l'on va être obligé (rires), parce que je lui ai donné une place tellement immense sur l'album que s'il n'est pas là, ça va s'entendre."

On imagine aisément écouter Aurélie Saada, entourée de ses musiciens, se produire dans une ambiance cabaret. "Je veux du velours, je veux de la vie, je veux de l'humain", conclut celle qui chante "Tu n'auras pas ma joie" et qui, même s'il lui est arrivé des choses dures considère que la joie, on la choisit. "Une petite flamme que l'on a en nous et qui fait que la vie l'emporte".

Elle écrit comme elle cuisine

Les grands-parents d'Aurélie Saada ont quitté la Tunisie, dans les années 60, suite à des actes antisémites. Son grand-père avait participé à la Deuxième Guerre mondiale aux côtés du général Leclerc en Allemagne. De retour dans son pays, il a vu l'antisémitisme pointer du nez. Ni une ni deux, direction la France. "Ils ne sont jamais retournés en Tunisie comme pour ne pas ternir le regard qu'ils avaient sur ce pays qu'ils aimaient tant."

En France, la Tunisie reste bien présente. Rien de tel que la cuisine pour laisser des traces. Sur Bomboloni, le verbe manger est utilisé dans tous ses sens.

Que représente la cuisine pour vous ?

C’est un art. Je cuisine beaucoup. Le lexique de la cuisine évoque tout le vivant. Il est à la fois la famille, le refuge, les souvenirs, la joie. Il est la violence, la cruauté aussi. Il porte également en lui l’érotisme, la sensualité, la quête. Je trouve que c’est un lexique incroyable et ce sont des métaphores précieuses pour moi que je ressens dans ma chair. Et je me suis rendu compte que cuisiner ou écrire, ça se ressemblait beaucoup plus que ce qu’on imagine. J’écris comme je cuisine : à partir de mes souvenirs. Avec ce que j’ai et avec mes limites aussi. Et je fabrique des choses… à glisser dans ma bouche. Et à glisser dans les bouches des autres. Et je me suis rendu compte qu’il y avait quelque chose de très sensiblement similaire.

Vous en tenez-vous à la cuisine méditerranéenne ou bien ouvrez-vous les frontières ?

Je suis très curieuse. C'est vrai que mes spécialités culinaires sont plus orientales. Sur mes réseaux sociaux, je partage beaucoup de recettes. Je m'amuse à donner tout plein de recettes de pâtisseries orientales. Sur Instagram, je fais des vidéos qui marchent super forts. C'est rigolo. Et là, je reviens de trois jours de week-end à la Maison de la radio pour l'Hyper weekend festival. J'ai fait un concert le premier jour et j'ai participé au spectacle Version(s) Farmer, sans contrefaçon le dernier. Mais pendant les trois jours, j'ai tenu la carte du restaurant. C'est moi qui ai fait le radioeat, donc 900 couverts. J'étais en cuisine de 9 h à 23h30 tous les jours. Et j'ai fait les menus du restaurant.

Qu’y avait-il de bon à la carte ?

Il y avait les Hallots, donc ce fameux pain de shabbat. Avec des sauces à la trina, il y avait une kemia avec des carottes au cumin, des navets à la harissa, des choux fleurs rôtis au sésame. Il y avait un bœuf bourguignon revisité à l’oriental, avec du cumin et du tahini. Il y avait des légumes rôtis. J’ai fait des gâteaux à la pistache et à la rose, des moelleux au chocolat à la fleur d’oranger. C’était fou. Ils n’avaient jamais vu ça’ m’a-t-il été rapporté.