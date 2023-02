C'est notamment le cas de la France, qui a présenté dimanche soir son single "Evidemment", interprété par la chanteuse québécoise La Zarra.

Une chanson en français, qui débute tout en douceur par un duo piano-voix, puis qui s'emballe dans des rythmes électro-funk. "Un hymne français sur l’amour universel", résume la cheffe de la délégation française à l’Eurovision, Alexandra Redde-Amiel.

"C’est un message fort et unique qui parle à chacun d’entre nous, avec tant de vérité. Elle (La Zarra, NdlR) y raconte sa vie d’artiste, de femme, avec ses mots qui claquent et qui résonnent. Poignant et frissonnant à la fois. Authentique et réaliste."

"Je suis perfectionniste"

L'interprète québécoise, dont le timbre de voix a des allures d'Edith Piaf, se dit ravie de sa chanson. "Je suis contente, j’ai hâte de voir les réactions de tout le monde, se réjouit-elle. J’ai confiance en ma chanson. Je sais qu’elle va plaire."

La Zarra explique avoir passé 48 heures sans dormir pour réaliser le mixage de la chanson. "Je suis perfectionniste (...) C’est très important pour moi d’offrir une chanson qualitative qui représente la France avec un beau message."

A noter que la Belgique, elle, sera représentée par l'Anversois Gustaph.