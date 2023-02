Ce violon sera-t-il le plus cher de l’histoire ? Réponse dans deux semaines

Un violon du constructeur italien Guarneri del Gesù, connu sous le nom de “Baltic”, sera vendu aux enchères par la maison Tarisio de New York le 15 mars. La valeur de l’instrument de 1731 est estimée à au moins 10 millions de dollars (9,47 millions d’euros). Si le violon atteint plus de 15,8 millions de dollars, il deviendra le violon le plus cher jamais vendu aux enchères publiques. L’intérêt pour ce violon d’une valeur à plus de 6 chiffres provient de particuliers et d’institutions ainsi que de consortiums d’investisseurs. “Les banques et les fondations sont les plus récents participants à notre marché”, a déclaré Carlos Tome, directeur général de Tarisio New York. Le violon le plus cher jusqu’à présent aux enchères publiques était le “Lady Blunt”, un Stradivarius de 1721 vendu à New York pour 15,8 millions de dollars. Le fabricant d’instruments le plus célèbre de l’histoire est probablement Antonio Stradivarius (1644-1737).