Laurence Mekhitarian dans la lumière, enfin

Musicienne raffinée, chercheuse opiniâtre, inspiratrice de nombreux compositeurs, Laurence Mekhitarian aura attendu sa retraite de professeur d’académie pour oser aller jusqu’au bout de son rêve. Les 14 et 16 février derniers, elle faisait salle comble au Botanique et à la salle Arsonic, à Mons, avec un programme fraîchement gravé chez Cypres sous le titre : Temps d’Arménie. Pas de Khatchaturian mais quelques pièces choisies du moine Komitas et trois œuvres originales, signées Jean-Luc Fafchamps, Jean-Pierre Deleuze et Claude Ledoux, trois maîtres (très différents) de la scène musicale contemporaine. Luxe particulier réservé à ces concerts : la présence de Vardan Hovanissian, spécialiste du duduk, instrument traditionnel...

