Quatre Belges en lice au Reine Elisabeth de chant

Qui succédera à Samuel Hasselhorn, premier prix en 2018, comme vainqueur du Concours Reine Elisabeth de chant ? On le saura dans la nuit du 3 au 4 juin prochain de la bouche de Bernard Foccroulle : c’est en effet l’ancien directeur de la Monnaie et du festival d’Aix-en-Provence, également organiste et compositeur, qui présidera le jury du Concours pour cette session vocale, avant de rendre le volant les prochaines années à Gilles Ledure pour les trois sessions instrumentales.

Au départ, ils avaient été 412 chanteurs de 18 et 33 ans à soumettre leur candidature. Leurs vidéos ont été visionnées à huis clos par un jury international présidé par Bernard Foccroulle et composé de Marc Clémeur (ancien directeur de l’Opéra flamand et de l’Opéra du Rhin), du pianiste accompagnateur Helmut Deutsch et des chanteurs Sumi Jo, Sophie Karthäuser, José Van Dam et Reinoud Van Mechelen. 68 candidats ont été ainsi sélectionnés pour la première épreuve publique et, certains ayant dû renoncer à leur participation, ils sont actuellement 64 qui devraient se présenter au premier tour : 44 femmes et 20 hommes, dont 28 sopranos, 15 mezzo-sopranos, 1 contralto, 7 ténors, 9 baritons et 4 basses (aucun contreténor donc cette année !).

Comme on en a pris l’habitude, la Corée du Sud sera la nation la plus représentée, avec 18 candidats sur la ligne de départ. Suivent la France et les USA (7 chacun), l’Allemagne (6), la Belgique et le Canada (4), la Finlande, l’Australie, la Chine, la Russie, le Japon, le Royaume-Uni et l’Afrique du Sud (2), tandis que l’Estonie, Israël, le Portugal, le Brésil, l’Espagne, la Pologne et les Pays-Bas auront chacun un représentant. Les quatre Belges seront quatre candidates : les mezzo-sopranos Linsey Coppens et Lotte Verstaen, ainsi que les sopranos Margaux de Valensart et Kelly Poukens.

Résultat le 3 juin

Le tirage au sort de l’ordre de passage des candidats se fera le 19 mai à Bruxelles. On entrera ensuite dans un calendrier resserré puisque les sessions de chant ne prévoient pas de passage à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth : ce séjour est prévu pour l’apprentissage de l’œuvre inédite imposée lors des sessions instrumentales, mais il n’y a d’imposé en finale lors des sessions de chant. Les premières épreuves se dérouleront à Flagey les 21 et 22 mai. 24 demi-finalistes seront alors retenus pour revenir deux jours plus tard pour les demi-finales – toujours à Flagey, les 24 et 25 mai. Une semaine plus tard, du 1er au 3 juin, les douze finalistes viendront s’affronter sur la scène du Palais des Beaux-Arts, accompagnés de l’Orchestre Symphonique de la Monnaie et son directeur musical Alain Altinoglu.

Comme d’habitude, les six lauréats non-classés reviendront se produire à Flagey les 7 et 8 juin pour des récitals avec piano, tandis que les six lauréats classés seront de retour à Bozar pour le concert de clôture le 13 juin, cette fois avec l’Orchestre Symphonique de l’Opera Ballet Vlaanderen et son son directeur musical Alejo Pérez.

Location ouverte sur www.concoursreineelisabeth.be