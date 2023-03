John Scofield, guitariste de jazz : "J’aime bien la musique pop !"

Et puis il y a John Scofield, que l’on peine à taxer de vétéran malgré ses 71 balais, tant la fraîcheur de son approche et la continuelle quête sont marquantes. Scof le Prof comme on pourrait l’appeler, tant son influence se fait sentir sur la plupart des guitaristes de jazz à partir des années quatre-vingt. Souvent là où on ne l’attend pas, le natif de Dayton, dans l’Ohio, qui a grandi dans le Connecticut, vient à la tête d’un quartette classique composé de Jon Cowherd (piano), Vicente Archer (basse) et Josh Dion (batterie).

Petite plaisanterie

Son groupe, il l’a appelé par dérision Yankee Go Home : “C’est une expression qu’utilisaient les manifestants contre l’implication politique des États-Unis en Amérique du Sud, à l’origine, mais aussi en Europe. J’ai appelé ce groupe ainsi parce que je pense que c’est un nom amusant et que nous venons tout le temps en Europe. Parfois, je me dis que les autres pays pourraient en avoir assez de tous ces groupes de jazz américains. J’espère que non, mais je plaisante un peu”.

Tout aussi surprenant est le menu proposé : des titres de Neil Young, Greateful Dead, BB King, Pharoah Sanders et Bob Dylan, un Zim que le Scof fréquente depuis longtemps, comme en témoigne “Lay Lady Lay” sur son album Hudson (2017). “À l’origine, j’ai créé ce groupe en pensant que nous allions reprendre de vieilles chansons de rock’n’roll, mais on les a transformées en jazz. Puis j’ai écrit des morceaux dans l’idiome jazz-rock, et nous les jouons aussi”.

Débuts rock’n’roll

Enfant des années soixante, il dit avoir “grandi en jouant du rock’n’roll, en tant que jeune adolescent, dans des groupes de lycées et, bien sûr, c’était la musique de l’époque”. Puis Scofield s’en est désintéressé pour se tourner vers le jazz, qu’il apprend notamment à la Berklee School of Music de Boston et avec un Mick Goodrick qui laissera des traces dans son jeu. “Lorsque j’ai commencé à obtenir des concerts de jazz ‘à grande échelle’, dans les années septante, ce qui était nouveau et populaire était la ‘fusion’, dont les éléments rock m’étaient familiers, et cette expérience m’a été utile. Disons que j’ai été influencé par les chansons de rock’n’roll, ainsi que par le jeu de guitare rock et blues. Cela fait aussi partie de mes compositions”.

guillement Partager la scène avec Miles était à chaque fois une épreuve du feu !

Entre 1982 et 1985, John Scofield a fait partie du groupe du trompettiste Miles Davis (1926-1991). Un moment, il partage la scène et le studio avec cette autre guitariste très électrique qu’est Mike Stern (Star People, 1983). Certes, cela s’est passé il y a plus de quarante ans, et il en a un peu marre d’y revenir, mais il nous dit quand même que “partager la scène avec Miles était à chaque fois une épreuve du feu ! Vous entendiez comment il abordait la musique et vous deviez ensuite réagir/répondre et apporter votre propre contribution. Il n’y avait rien de comparable. Jouer avec Miles a été important à mes débuts”.

Prochain album à l’automne

À l’instar de Miles Davis, qui s’est beaucoup inspiré de chansons populaires, comme “Time after Time” de Cyndi Lauper – dans le genre, le pianiste Brad Mehldau n’est pas en reste non plus -, John Scofield déclare : “Je ne sais pas ce que ça représente pour moi, mais j’aime bien la musique pop ! J’aime et j’étudie les compositions musicales, anciennes et nouvelles. Je suis inspiré par une bonne chanson, les techniques de construction et de réalisation, ainsi que par le jazz, donc… La musique pop représente aussi mes premières années de parentalité. Avec les enfants, à la maison et en voiture, on entend beaucoup de musique pop. Ce n’est que plus âgés qu’ils ont commencé à écouter Coltrane ! ”

Le projet Yankee Go Home a commencé il y a un peu plus d’un an, en janvier 2022. “J’aimerais enregistrer le groupe, et j’espère que nous pourrons le faire dans le futur”, dit le guitariste vénéré. En attendant, chez ECM paraîtra à l’automne prochain un album en trio avec Vicente Archer à la basse et Bill Stewart à la batterie. “Provisoirement intitulé Uncle Johns Band”, il comportera “mes originaux, quelques standards de jazz et nos versions jazz de quelques chansons rock également”. Scof le Prof persiste et signe.

John Scofield en concert le 12 mars au 30CC Schouwburg, avenue des Alliés 21, 3 000 Louvain. Dans le cadre du Leuven Jazz Festival.