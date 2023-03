Les talents fous de la Chapelle

Autre privilège du jour : la participation du Wiener Kammerorchester, convoqué sous la forme de “petit symphonique” (cordes et bois), traditionnellement associé à la musique de Mozart. Car Mozart avait la part belle (comme souvent à la Chapelle), rehaussé, pourrait-on dire, par la présence de Richard Strauss, un de ses héritiers lointains et fervents. On sait qu’une des bases pédagogiques de la Chapelle est le "compagnonnage" entre les jeunes artistes et les maîtres en résidence, c’est donc l’un de ceux-ci, Augustin Dumay, attaché à la refondation de la Chapelle, en 2004, qui assurait la direction du concert, ainsi que quelques subtils solos au violon, notamment pour les Lieder de Strauss.

Strauss, plénitude et beauté

Première soliste de la soirée, la soprano belge Louise Defoor est issue de la classe de chant lyrique de l’IMEP (Namur) – la même classe dont est issue, par exemple, Jodie Devos. Outre l’allure, la beauté, la présence scénique, la jeune soprano se distingue par une voix souple et lumineuse, travaillée dans une esthétique raffinée – legato parfait, aigus suspendus, sens du texte – notant que la voix pourrait encore gagner en projection. En duo avec le violon de Dumay, elle offrit deux des plus beaux lieder de toute la littérature (avis subjectif…) : Morgen et Beim Schlafengehen (ce dernier issu des Vier Letzte Lieder).

À Mademoiselle Jeunehomme

Deuxième soliste de la soirée, la violoniste néerlandaise Hawijch Elders, 24 ans, toute menue, réservée dans l’attitude mais déterminée dans le jeu, joua le Concerto n° 4 en ré majeur, de Mozart, dont on mesura, une fois encore, combien il peut se révéler ingrat… Tout était en place, certes, mais sans cette grâce et cet élan qui signent une véritable liberté d’interprète, sauf au cours du finale, à l’écriture pleine de rebondissements, dans lequel la jeune femme se montra soudain plus à l’aise. C’est à la pianiste marocaine Nour Ayadi, 23 ans, étoile de la nouvelle génération (et fraîchement diplômée de Polytechnique, à Paris…), que l’on dut le sommet de la soirée, avec un Concerto Jeunehomme, K. 271 (toujours Mozart) pris sur les chapeaux de roues (l’orchestre a eu chaud), où la jeune femme attesta une musicalité profonde et cultivée, et une inépuisable créativité, maîtrise en sus. Le public, parmi lequel se retrouvaient de nombreux mécènes, lui réserva une ovation, ainsi qu’à ses compagnes, revenues pour un joyeux salut final.