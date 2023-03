Biig Piig, l'exploratrice sonore

Esprit de communauté

Née en Irlande, Biig Piig passe son enfance en Espagne puis déménage dans la capitale anglaise. Elle commence à fréquenter les open-mics de sa ville, plusieurs soirs par semaine. "C'était presque comme une deuxième maison. J'ai fait plein de rencontres. C'est ça que la musique représente pour moi : un sens de la communauté." Elle rejoint très vite le collectif d'artistes Nine8 (Lava La Rue, Mac Wetha…). Celui-ci l'encourage à se lancer et publier ses compositions. Après une chanson postée sur SoundCloud, l'artiste de 25 ans reçoit une invitation pour une session Colors, la célèbre plateforme basée à Berlin qui met en lumière des artistes émergents à travers le monde. Celle-ci comptabilise plus de neuf millions de vues et remporte l'adhésion de Billie Eilish, Metronomy ou Clairo.

Culture club

Un, deux, trois et quatre EP plus tard, elle publie aujourd'hui la mixtape, Bubblegum. Un projet de pop alternative imprégné de la culture club, qui se démarque de ses premiers projets qui penchaient plutôt du côté du hip-hop, du R&B et du jazz. Le titre "Picking Up" flirte même avec la drum'n'bass. La voix, elle, contraste avec sa douceur, sa réserve, sa mélancolie. La bande-son parfaite des fins de soirées d'été. "On me dit parfois qu'on préfère mes chansons plus anciennes plutôt que les titres dansants que je propose aujourd'hui. Je le comprends. Mais j'ai besoin de suivre mon instinct", justifie la fêtarde repentie.

Dans l'écriture, aussi, Jess Smyth procède de cette manière, avec des titres bilingues. "Ce que j'écris en espagnol est plus direct et relève presque du monologue intérieur. Quand je suis en train d'écrire, je me rends compte qu'il y a des choses que je ne peux pas dire en anglais." En pleine tournée internationale, l'Irlandaise élabore, enfin, son premier album. "J'ai envie de continuer de découvrir différentes facettes. Je laisse les choses venir à moi. C'est excitant de laisser parler la musique, plutôt que d'essayer de contrôler sa direction."

--> En concert le 17/03 au Botanique (Bruxelles).