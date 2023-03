À lire aussi

Aujourd’hui, un autre livre lève le voile sur un très sombre drame de la vie de l’artiste jusqu’ici resté secret. Dans Car toujours le silence tue, publié chez Flammarion, Valérie Lehoux, journaliste à Télérama, révèle que l’auteur et interprète de “Champagne” et “Tombé du ciel” a été sexuellement abusé lorsqu’il était enfant. Pendant cinq ans, alors qu’il n’en avait que dix, il a été violé par un homme qui fut aussi son mentor indique Le Parisien. Il s’agit Bob, un musicien, cascadeur et comédien qui a initié Jacques Higelin à toutes sortes de disciplines, dont la comédie musicale.

À lire aussi

L’homme a été jugé, condamné et est décédé en prison. Mais le chanteur n’avait jamais rien dit de ce qu’il avait enduré, jusqu’à ce qu’en 2011 il en parle confidentiellement à Valérie Lehoux, spécialiste de la chanson française, avec qui il a lié une grande amitié au gré des interviews. “Jacques Higelin voulait qu’il puisse aider d’autres à prendre la parole”, confie-t-elle au Parisien. Un aveu assorti d’une contrainte : ne pas dévoiler ce secret avant sa mort.

La journaliste a attendu cinq ans avant de rendre l’information publique.