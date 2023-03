"Bastarda", le biopic lyrique d’Elizabeth Ire

Au départ, la Monnaie avait prévu une trilogie Tudor “traditionnelle”, dans la lignée de ses projets de cycles commencée avec les trois Mozart Da Ponte et qui culminera dès 2024 avec la tétralogie wagnérienne. Et c’est Friedj qui a proposé d’aller plus loin, et autrement : “J’étais convaincu qu’il devait être possible de faire revivre ces opéras autrement que par une nième interprétation transposée en Allemagne de l’Est ou que sais-je : il y a 150 façons de mettre cela en costumes contemporains dans des décors contemporains pour donner l’impression que… Il n’en reste pas moins que ce sont la musique et les voix qui font la force de ces œuvres ! Et en même temps, cette musique, parce qu’il y a eu après elle d’autres compositeurs, d’autres esthétiques, ou parce qu’elle a été entendue partout, jusque dans des publicités, ne paraît plus nouvelle comme elle était à l’époque, et paraît même tellement galvaudée qu’on ne l’écoute plus. Et comme, dans le même temps, Amsterdam, Zurich et Genève faisaient aussi des trilogies Tudor, je me suis demandé si l’avenir de l’opéra, à côté de la création contemporaine, ne résidait pas aussi dans la reformulation dramaturgique d’une musique ancienne…” On est alors en 2018, et Lanzilotta est appelé à rejoindre le projet. Et c’est à ce moment aussi que Elisabetta al castello di Kenilworth, opéra plus ancien, plus court et moins connu de Donizetti, a été ajouté, notamment parce qu’il permet d’insister sur la répétition des figures de triangle amoureux qui marquent la vie d’Elizabeth depuis son enfance (sa mère, Anne Boleyn, accusée d’adultère et exécutée par son père Henry VIII qui voulait la remplacer par Jane Seymour) jusqu’à son amour tardif pour le jeune Devereux (qui aime Sarah Nottingham).

Reconstruction complète

Friedj et Lanzilotta ont fait leur sélection en confrontant trois grands tableaux : l’un avec tous les moments musicaux indispensables, le deuxième avec le fil de la narration (la vie de la Reine) et le troisième avec les points forts de la dramaturgie. Le résultat est donc une reconstruction complète, avec des textes de liaison en anglais – écrits ou choisis par le metteur en scène qui est allé puiser dans les écrits de la Reine mais aussi chez Shakespeare – mais aussi avec de la musique de transition, écrite par le chef : “Dans certains cas, j’ai écrit de brefs passages dans le style de Donizetti, pour réunir deux morceaux- par exemple un duo de Bolena enchaîné avec un duo de Kenilworth : dans ces mesures, personne ne pourrait déceler que ce n’est pas du Donizetti. À d’autres moments, au contraire, par exemple pendant les textes parlés, j’ai composé des transitions dans un style plus contemporain. Et puis, il y a aussi des passages qui ne soutiennent pas des dialogues, et qui ne sont pas destinés à relier deux passages, et là j’ai composé des intermèdes originaux, mais basés sur des thèmes de Donizetti, un peu comme des variations sur un thème. ”

Même si toute la musique des quatre opéras originaux ne se retrouvera forcément pas dans Bastarda, il reste encore un total de six heures de spectacle, que la Monnaie a choisi de diviser en deux soirées : For better, for worse… (pour le meilleur et pour le pire), et …till death do us part (jusqu’à ce que la mort nous sépare). Les spectateurs ne sont pas obligés de voir les deux volets et les billets sont vendus séparément, mais Friedj et Lanzilotta recommandent toutefois de voir les deux soirées, et si possible dans l’ordre.

La Monnaie, du 21 mars au 16 avril ; www.lamonnaie.be