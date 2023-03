L’angoisse grandit à propos de Stromae

Cette fois encore, il ne s’agit pas de reports mais bien d’annulation indique le communiqué : “Nous sommes contraints d’annuler ces 3 représentations. Nous ne sommes pas en mesure de nous engager sur un report de ces concerts.” C’est cette précision qui est la plus inquiétante. Comme nos confrères de la DH l’expliquait déjà la semaine dernière, ce ne sont pas les jours libres qui manquent dans le planning du Multitude Tour. Ils permettraient de recaser des concerts. Encore faut-il que les salles concernées soient disponibles et que logistiquement ce soit faisable. Car reprogrammer des concerts dans le cadre d’une tournée entraîne parfois des déplacements longs et donc très coûteux. De quoi mettre en péril les finances de toute l’organisation.

Il faut aussi que l’artiste accepte un report. On le sait, en 2015, lorsqu’il a craqué, Stromae achevait une tournée monumentale longue de deux ans. Lors de son retour après un long silence, il avait dit qu’il ne referait plus la même erreur, qu’il se ménagerait. Cela pourrait expliquer son souhait de ne pas modifier le calendrier du Multitude Tour certainement élaboré en tenant compte de ces paramètres tant on sait l’équipe du chanteur perfectionniste et attentive à ce que celui-ci puisse se produire dans les meilleures conditions. Ce n’est cependant qu’une hypothèse.

Verdict dans deux semaines

Dans le doute, la question est dans tous les esprits des fans : que se passe-t-il avec Stromae? De quel mal souffre-t-il pour annuler de la sorte, à la dernière minute, deux séries de trois concerts ? Bien malin qui peut y répondre en ce moment. Ni Auguri Productions ni l’entourage du chanteur ne laissent filtrer la moindre information. De quoi alimenter les scénarios du pire, comme celui d’une rechute après ce qu’il a connu en 2015, à savoir un gros burn-out. Mais cela pourrait aussi n’être qu’une grippe ou un Covid nécessitant un peu de temps pour permettre à Stromae de retrouver le sommet de sa forme ?

Nous devrions être fixés dans une quinzaine de jours. Les prochaines dates de Stromae sont en effet programmées du 13 au 15 avril au Ziggo Dome d’Amsterdam. À ce moment-là, il y aura un mois qui se sera écoulé depuis les premières annulations. De quoi se refaire une santé. Sauf si…

En attendant, les fans du maestro seront rongés par l’angoisse. On pense en particulier à ceux qui ont acheté des places pour le voir ou le revoir sur scène du Palais 12 en juin puis en décembre. De l’avis de tous, la première salve de concerts bruxellois mi-mars a été grandiose. Stromae était particulièrement en forme et avait manifestement pris un plaisir fou à se produire à domicile. Sur les réseaux sociaux, il avait décrété le public de la capitale public le plus bruyant, ce qui était un compliment. Espérons qu’il n’a pas rechuté et que le mal qui le tient à l’écart de la scène en ce moment ne sera vite qu’un mauvais souvenir.