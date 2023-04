Nelsons et Leipzig jouent Wagner chez Mozart

Les Berlinois prirent donc l’habitude du pèlerinage salzbourgeois chaque printemps, même après la disparition de Karajan en 1989 : Solti, Abbado puis Rattle – ces deux derniers lui ayant succédé à la tête des Berliner Philharmoniker – assurèrent tour à tour la direction du très sélect festival pascal. Jusqu’en 2012 en tout cas, car dès l’année suivante, ils abandonnèrent Salzbourg, attiré par les sirènes que l’on disait plus rémunératrices d’un autre prestigieux festival de Pâques : celui de Baden-Baden.

Mais le festival de Pâques sut se réinventer, invitant aussitôt la Staatskapelle de Dresde à occuper les lieux. De 2013 à l’année dernière, la manifestation fut donc la chasse gardée des Saxons et de leur chef, le très apprécié Christian Thielemann. Mais Thielemann a quitté Dresde, et les Berlinois, ayant constaté que l’herbe n’était pas plus verte dans la ville d’eau du Bade-Wurtemberg, ont fait savoir qu’ils se verraient bien revenir à Salzbourg. Ce sera pour 2026 en principe et, en attendant, le festival de Pâques joue la carte des invitations.

Un “Tannhäuser” très attendu

Cette année, c’est donc un autre des grands orchestres historiques allemands, saxon lui aussi, qui a pris ses quartiers de printemps : l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, fondé en 1781 et qui compta parmi ses directeurs musicaux Felix Mendelssohn, Wilhelm Furtwängler, Bruno Walter, Kurt Masur ou Riccardo Chailly. Depuis 2017, c’est Andris Nelsons qui en a pris les rênes, et c’est donc logiquement sous la baguette du Letton qu’il se présentait samedi dans la fosse du Grosses Festspielhaus pour un Tannhäuser très attendu.

Après le départ de la Staatskapelle de Dresde, le Festival de Pâques accueille un nouvel orchestre. ©Monika Rittershaus

Essentiellement autrichien et allemand, le public salzbourgeois attendait à la fois les débuts des Leipzigois et une distribution de rêve, essentiellement allemande, et il n’est pas déçu. Le spectacle est une réussite complète, non seulement pour la direction sobre mais habitée de Nelsons mais aussi pour le plateau vocal, qu’il s’agisse des valeurs sûres et confirmées (le prodigieux Christian Gerhaher en Wolfram, l’excellent Georg Zeppenfeld en Landgrave) mais aussi des débutants dans leur rôle : Marlis Petersen, brûlante Elisabeth pour son premier rôle wagnérien, mais aussi Jonas Kaufmann, émouvant plus encore que brillant pour son premier Tannhäuser. Mais si chacun se produit à un niveau très élevé, c’est dans un même souci de réussite collective plutôt qu’en tirant la couverture à soi.

Les wagnériens belges présents auront particulièrement été attentifs à la mise en scène de Romeo Castellucci, dont on a eu la confirmation cette semaine qu’il signerait la Tétralogie à la Monnaie dès octobre prochain. Bien qu’annoncée comme une Neueinstudierung, sa lecture de Tannhäuser semble assez proche de celle qu’il avait proposée du même ouvrage à Munich en 2017 : une proposition d’une grande beauté, où chaque acte a son univers visuel propre, basée sur des images belles et fortes mais polysémiques. Universel et esthétisante dans le premier acte (avec une armée d’archères), elle joue le blanc virginal au deuxième, et le noir de la mort au troisième où l’on retrouve le Castellucci lanceur d’alertes : égrenant le temps qui passe, et nous montrant la décomposition progressive des corps d’Elisabeth et Tannhäuser jusqu’à ce qu’ils ne soient plus que poussière…

-- > Salzbourg, jusqu’au 10 avril, www.osterfestsiele.at. En 2024, les invités du festival seront Antonio Pappano et l’Orchestre de l’Académie Sainte-Cécile de Rome, avec notamment une Gioconda de Ponchielli réunissant Kaufmann et Netrebko.