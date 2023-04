Destinés à “encourager et l’édition et la diffusion d’enregistrements de qualités”, les Prix Cécilia sont décernés depuis bientôt 50 ans par l’Union de la Presse Musicale Belge – Vereniging van de Belgische Muziekpers, au terme d’un processus de consultation de ses membres, relayée par un jury en charge d'écouter des dizaines d’enregistrement et d'opérer des choix cornéliens… La récente arrivée de talentueux journalistes de la nouvelle génération se traduit par l'émergence, au sein du palmarès, de quelques ovnis recommandables.

De Baston au Druhpad

Par ordre chronologique des compositeurs, le jury a donc octroyé un prix Caecilia aux enregistrements suivants : Flemisch and French Chansons, de Josquin Baston, par l’ensemble Ratas del viejo Mundo (Ramée) ; Bach & Beyond, A Well-Tempered Conversation, imaginée par le pianiste Julien Libeer (Harmonia Mundi) ; Semele de Händel par le Chœur de Chambre de Namur et le Millenium Orchestra dirigés par Leonardo Garcia Alarcon (Ricercar) : Der Freischütz, de Carl Maria von Weber, par la Zürcher Sing-Akademie et le Freiburger Barockorchester, dirigés par René Jacobs (Harmonia Mundi) ; Songs with Orchestra de Massenet, par six solistes du chant et l’Orchestre de Paris dirigés par Hervé Niquet (Bru-Zane) ; des Œuvres inédites pour piano de Szymanowski, par Kristian Zimerman (Deutsche Grammophon) ; Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus de Messiaen, par Bertrand Chamayou, piano (Erato) ; Silla – Violon Concerto n° 3 – Chamber Symphony de Isang Yun, par le Seoul Philharmonic Orchestra et Suèye Park dirigés par Osmo Vänskä (BIS) ; Lost & Found, de Hildegarde von Bingen, Bill Evans, Meredith Monk, etc, par le guitariste Sean Shibe (Pentatone) ; Dhrupad Fantasia, de John Dowland, Tobias Hume, Uday Bhawalkar et Romina Lischka, par ces deux derniers et le Hathor Consort (Fuga Libera).

Jacqueline Fontyn et le Trio Spilliaert

Le jury a également remis ses prix spéciaux : le Prix Coup de cœur à Jordi Savall et ses troupes pour leur retour à l’essentiel dans les Symphonies 6 à 9 de Beethoven ; le prix Snepvangers (patrimoine musical belge), à l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège – représenté par Daniel Weissmann -, pour son intégrale Franck ; et le Prix pour l’ensemble de sa carrière à Jacqueline Fontyn, toute souriante et éloquente du haut de ses 93 ans, saluant au passage le Trio Spilliaert, qui, grâce à un bijou de CD consacré l’intégrale des trios de la compositrice, reçoit, lui aussi, un prix spécial.

Enfin, le jury a désigné – parmi les musiciens les plus talentueux de la communauté flamande –, la violoniste Sarah Bayens comme Jeune Musicienne de l’année 2022. Cette dernière sera invitée dans la prochaine saison de Bozar Music.