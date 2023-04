"Je dois me résigner au fait que ma santé ne me permet malheureusement pas de continuer à venir à votre rencontre pour l'instant", a-t-il écrit à ses fans, exprimant sa "profonde tristesse" dans un message diffusé notamment sur Twitter. Le chanteur belge ajoute: "Je me dois d'écouter mes limites. Entouré de ma famille, je dois prendre le temps de me rétablir pour reprendre, quand je le pourrai, la suite des concerts".

Stromae avait déjà annulé six dates de concert ces deux dernières semaines.