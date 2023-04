Thomas Bangalter, ex-Daft Punk, évoque la rupture du groupe: "La dernière chose que je voudrais être, dans le monde actuel en 2023, c'est un robot"

Les avancées technologiques récentes et leur adoption par la culture moderne ont contribué à aigrir Thomas Bangalter sur le concept des Daft Punk. "[Daft Punk] était une exploration, je dirais, commençant par les machines et s'en éloignant", a-t-il expliqué. "J'aime la technologie en tant qu'outil [mais] je suis en quelque sorte terrifié par la nature de la relation entre le les machines et nous-mêmes."

l poursuit en expliquant comment l’utilisation de la technologie par les Daft Punk était censée aider à révéler quelque chose d’humain, comme le groupe l'avait fait avec Human After All, leur troisième album. "Nous avons essayé d'utiliser ces machines pour exprimer quelque chose d'extrêmement émouvant qu'une machine ne peut pas ressentir, mais qu'un humain peut", argumente-t-il. "Nous avons toujours été du côté de l'humanité et non du côté de la technologie."

Les avancées récentes de l'intelligence artificielle ont suscité des inquiétudes chez Thomas Bangalter qui "va au-delà de son utilisation dans la création musicale" et ont contribué à confirmer que sa décision de laisser Daft Punk derrière lui était la bonne. "Même si j'aime ce personnage", a-t-il déclaré, "la dernière chose que je voudrais être, dans le monde dans lequel nous vivons, en 2023, c'est un robot."

Ce vendredi, Thomas Bangalter sortira "Mythologies", un album solo et partition d'orchestre interprété par l'Orchestre National Bordeaux Aquitaine et écrit pour un ballet du même nom.

La réédition du 10e anniversaire du dernier album des Daft Punk, Random Access Memories, sortira le 12 mai prochain.