L’éclatante lumière sonore de "La Femme sans ombre"

Le Philharmonique de Berlin a beau avoir annoncé son retour au festival de Pâques salzbourgeois à partir de 2026, il n’en continue pas moins à s’investir à fond jusque-là à Baden-Baden, d’autant que la ville thermale est désormais privée de son autre pilier orchestral : l’Orchestre du Mariinsky de Saint-Pétersbourg, et son chef Valery Gergiev qui reste un des soutiens artistiques les plus fidèles de Vladimir Poutine, ne s’y produisent forcément plus. Mais la grande production lyrique de cette année faisait d’autant plus figure d’événement que les Berlinois n’avaient jamais joué La femme sans ombre. Herbert von Karajan, qui fut son chef à vie de 1955 à 1989, avait tellement mal accueilli les critiques encourues pour avoir fait des coupures dans l’œuvre quand il l’avait dirigée à l’Opéra de Vienne, en 1964, qu’il la bouda pour le reste de sa carrière. Et ses successeurs – Abbado puis Rattle – ne s’y arrêtèrent pas plus. Il aura fallu Kirill Petrenko, patron des Berlinois depuis 2019, pour leur donner la possibilité de briller dans l’œuvre. Et c’est gagné au-delà de toutes les espérances.

Des voix féminines éblouissantes

Le chef russe connaît bien la partition pour l’avoir dirigée plusieurs fois quand il présidait aux destinées musicales de l’Opéra de Munich, et sa maîtrise est éblouissante. Le son de l’orchestre est compact, d’une homogénéité parfaite, et les éclats de puissance remplissent chaque centimètre cube de la salle, mais les détails raffinés – un solo de violoncelle, l’échappée d’un bois, l’harmonica de verre, les gongs chinois ou les célestas – n’en sont pas moins mis en évidence.

Côté voix, on atteint également des sommets avec l’Impératrice éblouissante de la soprano sud-africaine Elza van den Heever, la Femme mordante de sa collègue finlandaise Miina-Liisa Värelä et l’inflexible Nourrice de la mezzo-soprano allemande Michaela Schuster. Même s’ils semblent parfois un peu plus gauches scéniquement, le ténor américain Clay Hilley et le baryton allemand Wolfgang Koch sont également remarquables.

Lydia Steier s’était déjà fait remarquer l’an dernier pour une Salome assez dérangeante à l’Opéra de Paris. Elle signe ici un grand spectacle brillant, riche en couleurs, en péripéties et en images, mais qui privilégie trop souvent l’anecdotique et les effets choc. L’action se partage entre trois univers, avec des changements à vue virtuoses de décors : un pensionnat catholique d’orphelines surveillées par des nonnes en cornettes, dont la Nourrice (l’imagerie religieuse kitsch reviendra souvent), une scène de music-hall avec un Empereur en habit blanc ou noir, dansant dérisoirement sur un grand escalier à la façon du Mastroianni de Ginger et Fred, et un magasin tout dans les tons roses, le Barak’s Babies, où des mères porteuses (qui se révèlent être les pensionnaires de l’orphelinat) fabriquent des bébés à la chaîne pour des couples de yuppies des années 60. Il est évident que le thème de l’enfantement est un des éléments centraux du livret de von Hofmannsthal (la Femme qui vend son ombre renonce ipso facto à la maternité, et un chœur des enfants à naître se fait entendre plusieurs fois), mais le traiter ainsi en comédie outrancière rend mal justice à la profondeur philosophique de l’œuvre.

Encore en concert à Berlin (Phiharmonie) le 14 avril; diffusion de la production scénique sur 3Sat le 15 avril à 20h15 et sur mezzo TV à partir du 21 avril. En 2024, Petrenko et ses Berlinois seront à nouveau en vedette du festival de Baden-Baden, cette fois avec Elektra de Strauss ; www.festspielhaus.de