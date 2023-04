“Adriana Lecouvreur” au grand théâtre du monde

Au théâtre ce soir

Dans les décors monumentaux qu’il signe également, Bernard joue à fond la carte du théâtre : toute l’action se passe sur la scène de la Comédie-Française, que l’on découvre à travers ses coulisses (on apercevra un bout de salle au quatrième acte), avec des éléments de décors, des loges, des cabestans, un immense escalier en colimaçon et un autre, plus cossu, qui semble partir vers les foyers. Cette localisation au théâtre est voulue par le livret pour le premier acte mais, pour les trois suivants où les didascalies prévoient d’autres endroits, ce sont des éléments de décors mobiles qui sont installés à vue – avec à la clé de longs moments qui font retomber la tension entre les actes. L’option de la mise en abyme est cohérente, et poussée jusqu’à son terme avec un sens du détail impressionnant – y compris dans les Mannequin challenge – mais parfois agaçant dans son manque de simplicité.

L’imagerie est traditionnelle mais soignée et, à tout le moins, on a un spectacle scénique qui correspond au livret et à la musique et non à des réalités tierces imposées par le metteur en scène. Emblématique de ce que sera l’ère Pace à l’ORW ? C’est en tout cas la première production vraiment voulue par le nouveau directeur et non planifiée par son défunt prédécesseur.

Musicalement, on est aux anges. Au-delà du couple vedette, sur lequel on peut mégoter (face à l’Adriana de Mosuc, il y a le Maurizio du ténor Luciano Ganci, voix claire et mordante mais qui abuse de certains effets de type portamento ou coup de glotte), le plateau comporte des joyaux comme l’intense et somptueuse mezzo Anna Maria Chiuri (la Princesse de Bouillon, qui paraît ici en intrépide pionnière de l’automobile puisque l’action est transposée au début du XXe siècle), l’excellent Michonnet de Mario Cassi ou le non moins remarquable Abbé de Pierre Derhet. Mais le triomphateur de la soirée est sans nul doute Christopher Franklin : avec un orchestre galvanisé qui le suit comme un seul homme, le chef américain offre une tension constante, une mise en évidence de chaque détail, un parfait étagement des plans sonores et une palette de nuances idéale.

Liège, Théâtre Royal, jusqu’au 22 avril ; diffusion sur medici.tv le 18 avril, sur Musiq3 le 6 mai ; www.operaliege.be