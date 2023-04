La constance du Gardiner

On se fait souvent une idée fausse du chœur. On le voit comme une théocratie, un objet sonore dont chacun des ingrédients serait travaillé dans le sens d’une abdication des personnalités au profit de l’éclat collectif. Le Monteverdi Choir démontre le contraire : comment une somme d’individualités peut faire société et former la plus extraordinaire pâte vocale, sous la direction d’un chef qui parvient à être à la fois radical et caressant.