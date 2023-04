Record Store Day : notre top 10 des vinyles exclusifs en vente ce samedi 22 avril

Organisé depuis 2007 pour amener les acheteurs chez les disquaires indépendants, le Record Store Day a lieu ce samedi 22 avril cette année. La liste des magasins belges participant à cet événement est disponible sur www. recordstoreday.com. A cette occasion, une pléthore d’artistes proposent des vinyles exclusifs : nouveautés, éditions limitées, avant-premières ou rééditions colorisées… Plus économiques, des disques de seconde main et/ou soldés seront aussi mis dans les rayons. Bref, ce sera la grande chasse pour les amateurs. Voici notre top 10 des sorties spéciales Record Store Day. Attention, certaines vont s’envoler à prix d’or et d’autres ne seront disponibles qu’en toutes petites quantités chez nous. Ne vous ruinez pas, il y a encore les festivals qui arrivent.

The Cure

Un Record Store Day sans une référence The Cure ne serait pas un Record Store Day. Alors qu’on attend toujours du nouveau matériel studio, Robert Smith propose une version remastérisée de « Show ». Soit un double LP « picture disc » capturant un concert de la Wish Tour en 1992 au Palace d’Auburn Hills, dans le Michigan. Sorti à l’origine en 1993, ce live met en scène Robert Smith, Simon Gallup, Porl Thompson, Boris Williams, Perry Bamonte,. Il abrite les classiques Pictures Of You, Lullaby, Just Like Heaven, The Walk, Friday I’m In Love ou encore Inbetween Days.

Taylor Swift

« Folklore » est l’album folk sorti en 2020 qui lui a valu un an plus tard à Taylor Swift le Grammy Award de « disque de l’année ». Cette version acoustique exclusive Record Store Day réunit tous les musiciens dans la même pièce (ce qu’ils n’avaient pu faire initialement à cause du confinement). Autour de Taylor Swift, on retrouve, Aaron Dessner (The National), Jack Antonoff (Bleachers) et Bon Iver. Du solide. Double vinyle colorisé (en gris, couleur du spleen). Pressé à 75.000 exemplaires.

Johnny Halliday

Alors que l’expo Johnny bat toujours plein sur le plateau du Heysel, voici une nouvelle réédition d’un coffret 3 vinyles Vogue sorti uniquement en Belgique dans les années 60. Il est agrémenté de sous-pochettes supplémentaires créées spécialement pour l’occasion, ainsi qu’un Poster. Avec Souvenirs souvenirs, Kili Watch, Laisse les filles, Tutti Frutti…

Lomepal

Lomepal nous livre en exclusivité pour le Disquaire Day les versions live de Tee et Auburn, les deux singles de son dernier album « Mauvais Ordre », déjà disque de platine. Les versions ont été enregistrées en full band au Théâtre Antique de Vienne (38), le 30 juillet 2022 lors de sa tournée des arènes.

U2

A l’occasion du 40ème anniversaire du troisième album de U2 « War », un maxi vinyle de quatre titres, réunissant Two Hearts Beat as One, Sunday Bloody Sunday, dans leurs versions originales et revisitées extraites de l’album « Songs Of Surrender ». Inclus un poster.

Ol’ Dirty Bastard

La version vinyle picture disc et non censurée du 1er album de ODB, Return To The 36 Chambers: The Dirty Version, sorti en 1995. Inclus les classiques Shimmy Shimmy Ya, Brooklyn Zoo, Hippa to da Hoppa ou encore Proteck Ya Neck II the Zoo.

Siouxsie An The Banshees

Après la présence de son classique Spellbound dans le soundtrack de la dernière saison de Stranger Things et la danse de Jenna Orega dans la série Netflix Wednesday qu’elle a inspirée, Siouxsie célèbrera son grand retour sur scène ce 3 mai à l’Ancienne Belgique. Le Record Store Day n’est pas en reste avec la réédition du cinquième album studio de Siouxsie and the Banshees « A Kiss In The Dreamhouse » pressé sur vinyle marbré clair et or de 180 g et masterisé aux studios Abbey Road. L’artwork de cette édition unique a été supervisé par Siouxsie et Severin pour célébrer les quarante ans de ce classique gothique.

Loyle Carner

Loyle a choisi des photos de lui et de son caniche bien-aimé Ringo pour le recto et le verso du disque: « Les gens disent que je devrais avoir un rottweiler , dit Loyle, « Mais j’aime les caniches ». Nominé pour le prix Mercury 2017, « Yesterday’s Gone » est un classique certifié du hip-hop britannique.

Stevie Nicks

Concert enregistré au Fox Wilshire Theatre le 13 décembre 1981 sur la tournée solo White Winged Dove Tour. Inclus des titres de l’album « Bella Donna », Edge of Seventeen, Stop Draggin’ my Heart Around et des classiques de Fleetwood Mac Dreams, Sara », Rhiannon… Taylor (encore elle), Billy Eilish, Lana del Rey en sont raides dingues. Nous aussi…